Eén ding blijft: de Hazessound

Met zijn drie uitverkochte Ahoyshows dit jaar timmert hij flink aan de weg. Een korte break van het optreden, terug bij zijn liefje Moon (vriendin Monique) en een klein opdondertje thuis. Genoeg om over te schrijven voor zijn nieuwe album Anders. In de Wisseloord Studios in Hilversum, waar platen van vele grootheden de muren sieren, spreekt Metro met een andere muzikale grootheid, André Hazes.

Spinnenwebben aan de zwarte kroonluchter die aan het hoge plafond hangt. Een glazen tafel met daarin magazines van de vele artiesten die in de studio zijn geweest. Van Michael Jackson en The Rolling Stones tot Glennis Grace. ,,Pak anders zo’n wit balletje”, zegt Hazes. Op de glazen tafel staat een schaaltje met pepermuntjes. Hij ploft neer in een van de vele fauteuils in de kamer. De stoel zo groot en diep dat hij er bijna tot aan zijn schouders in wegzakt.

André Hazes: 'Ik wil dat mijn standbeeld in Ahoy komt'.

,,Ik wil alle muziekstijlen een keer proberen”, stelt Hazes. Of het nou scheurende gitaren zijn of wat meer eighties disco, hij staat overal voor open. Ook zijn nieuwe album Anders dat vanaf 28 september in de winkels ligt, is een mix van verschillende muziekstijlen. Hazes omschrijft het als “het vertrouwde in een nieuw jasje steken.” Hoewel hij openstaat voor verschillende stijlen, is er één sound die volgens hem altijd moet blijven: de Hazessound.

Hazes stond vorig jaar twee keer in een uitverkocht Ahoy en mag daar dit jaar drie uitverkochte Ahoyshows aan toevoegen. Zijn nieuwe album Anders is speciaal gemaakt voor deze shows. ,,Vijf keer in een uitverkocht Ahoy staan, is het lekkerste wat er is. Volgens mij heeft Lee Towers hem 51 keer gedaan. Er staat een standbeeld van hem in Ahoy. Dat is een soort van heilig ding. Mijn doel is om 52 keer in een uitverkocht Ahoy te staan zodat mijn standbeeld daar komt.”

Op Anders deelt Hazes vandaag 12 nieuwe nummers. Metro nam er een aantal met de goedlachse en drukke zanger door.

Zet de tijd even stil

,,Dat was toch wel de tijd dat ik er even doorheen zat. Ik had het gewoon niet meer. We hebben toen een maand alles afgezegd. Wat zou het makkelijk zijn als je de tijd voor jezelf even stil kon zetten, even rust kon nemen. Wat mij heel erg helpt is dat ik mijn vakanties een jaar vooruit plan. Tot die tijd wil ik me kapot werken, 48 uur in een dag maakt me niet uit, als je weet dat je die vrije dagen krijgt.”

Amerika is een land waar Hazes nog altijd graag komt. Hij kwam er al met zijn familie toen hij drie was. ,,Mijn vader was daar geen artiest maar gewoon vader. Hij kon bij zijn gezin zijn. Ik heb hetzelfde. Ik weet dat ik daar echt pa ben en dat ik alleen maar met die kleine bezig kan zijn.”

Dicht bij mij

,,Moon en ik waren net uit elkaar. We wilden muziek maken maar ik had het gewoon niet. Ik keek de hele tijd op mijn telefoon naar de foto van mijn zoontje. Een van de tekstschrijvers zag dat en hij begon daarover te schrijven. Mijn wens was gewoon dat zijn lach in het liedje zou komen. Toen was hij bij mij thuis. Mijn telefoon had ik in m’n mond om op te nemen. Als ik zeg wil je een massage, dan weet hij dat ik zijn oksels pak en hem ga kietelen. Hij wordt dan helemaal gek. Die lach hebben we gebruikt. Het is zo’n lekker ventje.”

Als je weer terugkomt

,,Het liedje heb ik geschreven vanuit de ogen van Monique. Ik ben weggegaan en een andere vrouw had gezegd blijf maar lekker weg, maar ik kwam terug en de deur was open en het is nu alsof er niks aan de hand is. Ik heb het liedje naar Moon gestuurd om het te checken en ze zegt dat het klopt. Ze vindt het album over het algemeen heel tof maar sommige liedjes vindt ze heel lastig om te luisteren. Deze liedjes gaan over onze breuk.”

Op 28 september gaat André Hazes op Metronieuws.nl in op een aantal 'onmogelijke dilemma’s'. Het nieuwe album komt 28 september pas uit, maar je kunt hieronder wel alvast Anders de nieuwe single van Hazes checken.