Zwarte Cross: een geflipte fijne tijd voor iedereen!

Wat is het grootste openluchtfestival van Nederland? Je denkt dan al snel aan Pinkpop, misschien Lowlands of Mysteryland? Toch bestaat er een festival aan de rand van het land dat meer bezoekers trekt dan al deze drie bij elkaar: de Zwarte Cross. Maar liefst 220.000 mensen kwamen afgelopen weekeinde naar de 'heilige weide' van Lichenvoorde om te genieten van dit megafestival. Metro ging sfeer proeven op de slotdag.

De als ME verklede acteurs zorgden al bij binnenkomst voor vertier ©ANP

Brommers kiek'n

Vaak wordt gedacht dat de Zwarte Cross een lomp modderig zuipfestijn is voor boeren. Dit klopt echter maar voor een deel en hiermee doe je de Cross tekort. Het is juist een heel breed festival met voor ieder wat wils. De Zwarte Cross is in 26 jaar tijd uitgegroeid van een dorpsfeest en een klein motorsport-event tot een gigantische happening met livemuziek, danstenten, kermis, theater en natuurlijk stunts.

Bij de Zwarte Cross willen ze dat iedereen feestviert. Dit zie je al bij binnenkomst. Bij het betreden van de poort was er een verkleed SWAT-team dat confetti in de lucht schoot om de toon direct al te zetten. Beveiligers heten hier ook geen 'beveiliger' maar 'sfeerbeheerders'. Alles gaat er zeer gemoedelijk aan toe. Veel festivals hanteren een minimumleeftijd. Dit is in Lichtenvoorde anders, hier mogen de 'blagen' tot 14 jaar oud gratis naar binnen. Waardoor het juist ook een uitje voor de hele familie wordt.

Het terrein is zeer ruim opgezet waardoor het ondanks de hoge bezoekersaantallen niet vervelend druk lijkt. En ja, er wordt - net als op elk festival - behoorlijk veel alcohol gedronken. En daar is ook helemaal niks mis mee. Het is immers feest.

Tante Rikie in een golfkarretje ©ANP

Festival voor iedereen

De Zwarte Cross is verdeeld in vier aparte festivalterreinen met elk hun eigen decoratie, sfeer en uitstraling. Een grote blikvanger is de opblaasbare Tante Rikie, de goudeerlijke en nuchtere mascotte en directrice van het festival. Wanneer je om je heen kijkt, valt de diversiteit van het publiek op. Zij zijn van alle leeftijden en samenstellingen: gezinnen met kinderen, vriendengroepen zonder shirt en met elk twee wegtikbiertjes in de hand, meisjes met bloemen in het haar, bejaarde koppels en motorsportliefhebbers in kleurige Zwarte Cross-shirts.

Ook als je niet van motorsport houdt, is er genoeg te beleven. Echt grote headliners komen niet naar de Zwarte Cross, de afsluiter van het festival was De Dijk. Andere namen in de muziekprogrammering zijn: Di-rect, Volbeat, Triggerfinger en Gogol Bordello. Met een theaterprogramma, lezingen op de University, kermisattracties, een kroegenstraat, feesttenten met vele dance-genres en live-optredens van metal tot aan hiphop en van Nederlandstalig tot aan hardstyle is er altijd wel iets wat in jouw straatje past. De Achterhoekers laten zich zelfs van hun open minded kant zien, want het festival heeft al jarenlang een heuse gaybar met de treffende naam 'de Kast'.

De finale van de Dutch Masters ©ANP

De Cross

Een deel van het terrein is volledig gereserveerd geweld met motoren. Dat is ook niet gek, want de Zwarte Cross is het grootste motorsportevenement van deze planeet. Er is een crossbaan waar allerlei motorsport-disciplines worden beoefend. De een is wat serieuzer van aard dan de ander. Zo kan je op een middag op het ene moment kijken naar de officiële finale van de Dutch Master dirtbikekampioenschappen, om een uur later versteld te staan van een bizarre optocht van carnavaleske praalwagens. En natuurlijk mogen spectaculaire stunts met salto's uitgevoerd vanaf een schans ook niet ontbreken.

Voor de broodnodige verkoeling kan je langs de crossbaan in het bos gaan staan. Vanwege de extreme droogte van dit jaar is er van modder weinig sprake, de dorre weide die al drie dagen festivalgeweld heeft doorstaan is behoorlijk stoffig. Gelukkig komen er allemaal bizarre karren langsgereden met extravagant uitgedoste passagiers die vanuit de wagens het publiek besproeien met imposante plenzen water. Mocht je nog meer verkoeling zoeken? In het nabij gelegen recreatiemeer kan je een frisse duik nemen.

Een van de vele ludieke bordjes op het terrein ©ANP

Leven voor de dood

Het thema van dit jaar is 'leven voor de dood' en leven dat werd hier met veel plezier gedaan. Op vrijdag was het een minuut stil om de levenden te herdenken. Dit soort knipogen kom je constant tegen. Veel festivals nemen zichzelf behoorlijk serieus en willen een soort van maatschappelijke of duurzame boodschap uitdragen. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, want een betere wereld willen we natuurlijk allemaal.

De Zwarte Cross is hierin niet anders, alleen hun boodschap is een stuk eenvoudiger: neem jezelf niet te serieus en maak lol met zijn allen. Overal op het terrein hangen bordjes met woordgrappen en spreuken die hieraan herinneren: 'Allah afbakbar', ''s avonds een vent, 's ochtends een vrouw', 'met bier moet je niet gooien, je moet het opdrinken', zijn hier enkele voorbeelden van. Politiek correct? Niet altijd. Is dat erg? Volgens mij niet.

Hier ook geen ingewikkelde door hipsters met een baard gerunde foodtrucks met moeilijk voedsel dat een verhaal heeft. Waar je vervolgens 7,50 betaalt voor een karige tosti zonder vlees maar met een verhaal. Er is wel een grote variatie aan gefrituurde snacks met veel onverzadigde vetten en zonder verhaal. De sfeer op het terrein is uitgelaten, mensen genieten van het mooie weer en iedereen is vrolijk. Tijdens mijn bezoek heb ik 'sfeerbeheer' niet een keer zien ingrijpen. Je maakt ook zeer makkelijk contact met vrolijke volslagen onbekenden, die je dan wel weer aanspreken op het feit dat je 'nie plat proat'. Mijn fout.

Het was erg stoffig op de kurkdroge weide ©ANP

Lolmaken en losgaan

Een dagje Zwarte Cross was een fijne ontsnapping aan het serieuze dagelijkse leven. Het was een dagje ongeforceerd lolmaken en losgaan op een prachtige zonnige zomerdag waarin de alcohol rijkelijk vloeide.

Toch een kritische noot; het is best lastig om er met het openbaar vervoer te komen. Hoewel Lichtenvoorde slechts 35 kilometer van Nijmegen en Enschede vandaan ligt, ben je toch ook vanuit deze plekken nog meer dan een uur onderweg. Ook moet je op tijd weg zijn om een laatste bus of trein te halen. Toch was dit voor de 220.000 bezoekers geen enkel probleem. Ik ben in elk geval verkocht en wil aankomend jaar wil het hele weekeinde gaan.