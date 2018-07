Ziggy Marley mist inhoud in popmuziek van nu

Reggaezanger Ziggy Marley laat zich voor het eerst in jaren uit over wereldproblematiek. Hij voelt zich daarin niet gesteund door zijn collega’s. „Ik vraag me af waarom niemand liedjes maakt over wat er nu aan de hand is in de wereld”, zegt hij tegen Metro. „Hoe zit dat?”

Al vanaf jonge leeftijd staat de oudste zoon van reggae-icoon Bob Marley op het podium. Samen met enkele familieleden formeerde hij in de jaren 80 de band Ziggy Marley & The Melody Makers, die wereldwijd successen oogstte met de pakkende reggaesingles ‘Tomorrow People’, ‘Look Who’s Dancing’ en ‘Kozmik’. Na het prediken van liefde op zijn zes voorgaande soloalbums roept de muzikant nu op om de straat op de gaan voor een vreedzaam protest. Kijkend naar het nieuws besloot hij dat de tijd van lieve liedjes nu wel even voorbij is. Dit resulteerde in het album Rebellion Rises, met daarop de meest sociaalgeëngageerde liedjes van de Marley-telg sinds het uit elkaar gaan van The Melody Makers.

Hoewel de titel Rebellion Rises wellicht beelden van gewelddadige opstanden oproept, wordt het bij beluistering van het album meteen duidelijk dat dit geenszins de bedoeling is. „Ik hoop mensen aan te zetten tot een geweldloze revolutie, zodat we onszelf van onze beste kant kunnen laten zien. Het is alleen maar goed om je over het lot van onze planeet uit te spreken en een licht te schijnen op het gebrek aan goed leiderschap. Ik heb het niet over iemand specifiek, maar over wat er wereldwijd gaande is.” Geweldloze revoluties bleken in het verleden succesvol in Portugal, Duitsland en, recentelijk nog, Armenië. „Met dit album probeer ik mensen aan te moedigen om onze leiders te laten weten dat we in vrede willen leven. Zonder haat, verdeeldheid en negativiteit. Dat is de hoogste prioriteit. Mensen moeten wakker geschud worden.”

Protestliedjes

Net als zijn vader dat deed in de jaren 70 en 80 voelt Ziggy Marley zich nu geroepen om protestliedjes te zingen. „Het is misschien riskant, maar de tijd is er rijp voor om risico’s te nemen. Geen risico nemen voelt als plichtsverzuim. We kunnen niet langer toekijken en niks doen. De mensheid heeft een stem nodig die het voor ze opneemt.” In zijn relaas klinkt het gedachtegoed van zijn pa luid en duidelijk door, hoewel hij erkent dat het activisme van zijn vader overschaduwd wordt de meest luchtige liedjes uit zijn oeuvre, waaronder ‘Could You Be Loved’, ‘One Love’ en ‘Stir It Up’. „De meeste mensen kennen alleen de vrolijke Bob Marley-liedjes, want die zijn toegankelijk. De politieke protestsongs hoor je nergens. De boodschap lijkt verloren gegaan. Nu hoor ik zelfs reggaemuziek in bierreclames!”

Ziggy Marley voelt dat hij alleen staat in zijn missie. „Er is een groot gemis wat inhoud betreft”, vindt hij over de hedendaagse popmuziek. „Het is onvoorstelbaar voor mij dat de invloed van muziek zijn sociale relevantie heeft verloren en het nu niet meer is dan iets wat je in een kledingwinkel hoort. Sommige artiesten zouden een enorme impact kunnen hebben als ze de kans zouden nemen om buiten de gebaande paden te wandelen en anders zouden denken over de definitie van succes.” Hij verwijt muzikanten dat ze geen stelling durven te nemen uit angst voor afnemende inkomsten. „Helaas heeft geld een te grote invloed. Ik begrijp het wel, maar ik ben toch een beetje teleurgesteld in mijn collega’s. Zo dacht ik laatst nog: waar is Bruce Springsteen? Kom op, Bruce! Waar zijn al die gasten?”

Film over Bob

Onlangs werd bekend dat Ziggy Marley met filmstudio Paramount Pictures werkt aan een biografiefilm over zijn in 1981 overleden vader. „We voeren gesprekken, we zien wel wat eruit voortkomt”, zegt de zanger over de biopic. Er zijn nog geen acteurs of regisseur aangetrokken voor het project. Diverse leden van zijn familie waren in 2012 te zien in de documentaire met de eenvoudige titel Marley, al denkt Ziggy dat een speelfilm een veel effectievere methode is om de grootste reggaester aller tijden te eren. „Ik voelde de behoefte om het verhaal van Bob Marley aan een nieuwe generatie te vertellen, in de hoop dat zijn boodschap verder verspreid wordt. Naar mijn mening is een verfilming van zijn leven de perfecte manier om zijn nalatenschap in stand te houden.”