Years & Years heeft niks meer te verbergen

Het Britse electropoptrio Years & Years heeft zijn tweede album Palo Santo uitgebracht. Zanger Olly Alexander is bijzonder openhartig in zijn teksten. „Volgens mij deel ik soms meer persoonlijke informatie dan ik misschien zou moeten”, zegt de frontman in gesprek met Metro.

Ruim drie jaar geleden braken Olly Alexander, Mikey Goldsworthy en Emre Türkmen door met de hitsingle King, afkomstig van het debuutalbum Communion. De zanger van Years & Years is niet bang om op de opvolger Palo Santo persoonlijke verhalen en pijnlijke ervaringen te delen. Zo gaat de eerste single Sanctify over een relatie die de openlijk homoseksuele Alexander had met een man die met zijn geaardheid worstelde. „Ons plotselinge succes moedigde me aan om mezelf meer bloot te geven.”, legt hij uit. „Ons publiek reageert er heel positief op wanneer ik mijzelf openstel en eerlijk ben in mijn liedteksten. Dat heeft mijn onzekerheid weggenomen. Op ons eerste album stonden her en der nog wat verborgen boodschappen in de songteksten, terwijl ik in mijn nieuwe liedjes heel direct ben.”

Rolmodel

Vanwege Alexanders openheid over zowel zijn seksualiteit als zijn worstelingen met depressie is hij een rolmodel voor jongeren die met deze issues kampen. „Ik voel me vereerd dat ik mensen een stem kan geven die niet weten hoe ze zichzelf moeten uitdrukken”, zegt de zanger op bescheiden toon. „Dat is nooit een bewuste overweging geweest. Wij zijn gewoon onszelf en delen onze ervaringen in onze muziek. Als je oprecht bent, voelen mensen dat. Poeh, nu klink ik wel heel erg als Oprah, hè? Maar als Oprah het zegt, zit er een kern van waarheid in. Hoe ouder ik word - en ik wil benadrukken dat ik echt nog heel jong ben - hoe meer ik vind dat je moet opkomen voor wat je dierbaar is. Wees niet bang om je mening te verdedigen!”

Weg met genderneutraliteit

Alexander is voor volledige openheid in zijn muziek en hij verlangt dat ook van zijn collega’s. In het verleden heeft de Years & Years-vocalist zich kritisch uitgelaten over homoseksuele zangers die genderneutrale persoonlijk voornaamwoorden gebruiken in hun liedjes. Ondanks de zeer persoonlijke teksten van de zanger staat Palo Santo vol met dansbare nummers. „De liedjes klinken heel euforisch. Het album is een viering van het leven. Veel van de nummers gaan over feesten, uitgaan en met iemand mee naar huis gaan. Er zitten weldegelijk donkere ondertonen in, al klinkt het op het eerste gehoor allemaal heel plezierig. Ik vind die dualiteit en dat spanningsveld heel erg interessant. Nu ik er zo over nadenk, vonden eigenlijk alle gebeurtenissen die de inspiratie voor deze liedjes vormden ’s nachts plaats.”

Als het niet de vele uitbundige feestjes waren die Olly Alexander slapeloze nachten bezorgden, dan waren het wel de hooggespannen verwachtingen die het debuut Communion met zich meebracht. Verwachtingen die er drie jaar eerder nog niet waren. „Ik was pas een jaar of twintig toen ik de meeste van de liedjes op de eerste plaat schreef, nu ben ik bijna 28. In die periode heb ik zoveel groei doorgemaakt, ook als songwriter. In de tussentijd heb ik honderden liedjes geschreven, dus je wordt beter in bepaalde aspecten van het schrijfproces. Toch vond ik het moeilijker om dit tweede album te maken, omdat de omstandigheden waarin de nummers zijn geschreven zoveel anders waren. Gelukkig hebben we een trouwe fanschare die graag nieuw werk van ons wil horen. Anderzijds wil je ze ook weer niet teleurstellen. Dat zijn weer nieuwe demonen die je moet overwinnen.”

Demonen

De demonen waar hij naar verwijst, zijn onder andere de kwetsende reacties op socialmedia die de leden van Years & Years geregeld voor hun kiezen krijgen. „Ik probeer om niks te lezen, maar ik kijk wel soms op Twitter. Daar heb ik overigens nare ervaringen mee. Na afloop van een televisieoptreden ging ik de reacties opzoeken op Twitter… Dat was een slecht idee. We kregen zoveel shit over ons heen! Mensen proberen je volgens mij alleen maar af te branden in de hoop op likes en retweets. Mijn zelfvertrouwen heeft daardoor een flinke deuk opgelopen. Omdat ik het optreden zelf niet teruggekeken had, was ik in de veronderstelling dat het heel slecht was, maar dat was dus niet zo! Toch bleef het rondspoken in mijn hoofd. Nu lees ik geen reacties meer. Al zie ik het ergens wel als een goed teken dat steeds meer mensen me lopen te trollen. Ze kennen me dus wel.”

Years & Years treedt vrijdag 25 januari op in AFAS Live. Er zijn nog kaarten beschikbaar.