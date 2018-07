Woo Hah! is vijf jaar oud, maar nu al toonaangevend

Hiphop is razend populair en rappers als Ronnie Flex, Lil’ Kleine en Boef scoren hit na hit. Toch kende Nederland jarenlang maar één echt hiphopfestival: Appelsap, in Amsterdam. Tot vijf jaar geleden. Toen kwam Woo Hah! festival, dat in korte tijd is uitgegroeid tot het grootste hiphopfestival van Nederland en inmiddels ook internationaal toonaangevend is.

„Ik sloeg met de vuist op tafel en zei: ‘Er moet een hiphopfestival komen. En ik ga het doen’, vertelt Jeps Salfischberger, senior booker/promoter van Mojo en bedenker van Woo Hah! festival, niet zonder trots. Het is 2013 en afgezien van het eendaagse hiphopfestival Appelsap in Amsterdam is er geen jaarlijks festival waar liefhebbers van hiphop, een van de populairste muziekstromingen, aan hun trekken komen. Dus besluit Salfischberger het zelf op te zetten. „Ik ben wereldwijd onderzoek gaan doen bij andere hiphopfestivals. Daarop heb ik besloten dat Woo Hah! een stadsfestival moest worden. Niet als het zoveelste festival in Amsterdam, maar in Tilburg, mijn eigen woonplaats. Daarop heb ik de hulp van het Tilburgse poppodium 013 ingeschakeld en zijn we als partners aan de slag gegaan. Het idee is dat we een dusdanig goed festival zouden neerzetten, dat liefhebbers er voor naar Tilburg wilden komen.”

Diepe zakken

Een jaar later vindt de eerste editie van Woo Hah! plaats. Tijdens die eerste eendaagse editie in 2014 komen zo’n 3.500 bezoekers naar de Spoorzone in Tilburg voor optredens van o.a. Method Man & Redman, Typhoon en Chance The Rapper. Dat het zo lang geduurd heeft voordat er ook in Nederland een grootschalig hiphopfestival werd gelanceerd, lag aan de hoge kosten, aldus Rob van der Zwaan, festivalexpert en hoofdredacteur van festivalwebsite Festivalinfo.nl. „Je moet diepe zakken en expertise hebben om zo’n groot evenement te lanceren. Dat heeft Mojo. Hiphop is natuurlijk al heel lang erg populair, maar het duurde lang voordat dit ook in de festivalkalender zichtbaar was. Mojo heeft de laatste jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Zoals met Woo Hah!, maar ook met hun nieuwe boekingskantoor Wolf Bookings, specifiek gericht op de top van de Nederlandse rappers.”

Helemaal los

Binnen vijf jaar tijd groeit Woo Hah! uit tot het enige meerdaagse hiphopfestival dat Nederland rijk is en staat het op de kaart als een van de belangrijkste festivals van de Benelux. Zowel Van der Zwaan als Salfischberger noemen de sfeer op het festival uniek. Van der Zwaan: „De sfeer is uitgelaten, het publiek gaat helemaal los.” Salfischberger beaamt die observatie: „Ik heb toch behoorlijk wat moshpits gezien bij de rock- en metalbands. Maar de energie die loskomt bij Woo Hah! slaat alles. Neem het optreden van Travis Scott vorig jaar, waarbij een enorme draaikolk van mensen ontstond. Die energie was ongekend.”

Beekse Bergen

De groeiende populariteit heeft ervoor gezorgd dat de festivallocatie Spoorzone in Tilburg te klein werd. Voor het eerste jubileum is Woo Hah! uitgebreid naar drie dagen en uitgeweken naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Op hetzelfde terrein waar de festivals Best Kept Secret en Decibel Outdoor plaats vinden, zijn op 13, 14 en 15 juli op zes podia shows te zien van de beste Newgen hiphoptalenten en internationale toppers. Daar gaan zo’n 34.000 hiphopfans los bij optredens van o.a. A$AP Rocky, J. Cole en Migos. Ook treden er talloze Nederlandse helden en jonge talenten op. „Woo Hah! is zo in een paar jaar tijd uitgegroeid tot dé plek voor Nederlandse rappers om zich te presenteren aan de grootste hiphopliefhebbers”, weet Van der Zwaan.

Leafs

Een van de Nederlandse rappers die dit jaar op het festival optreedt, is Leafs. De pas 16-jarige rapper uit Almere maakte vorig jaar zijn debuut op Woo Hah!. Dit jaar is hij gepromoveerd van de talentstage naar een groter podium. „Woo Hah! is echt een van de leukste festivals”, zegt hij. „Ik vind het zo gruwelijk dat er ook buitenlandse artiesten optreden en het podium delen met Nederlandse artiesten. Dat ik er ook mag optreden maakt het nog sicker voor mij.” Als bezoeker was Leafs er in 2015, dus hij weet ook hoe het is om voor het podium te staan in plaats van er op. Leafs: „Ik ging zo los dat mijn schoenen helemaal vertrapt waren. Dit jaar blijf ik ook het hele weekend, ik ga flexen alsof het mijn laatste dagen op aarde zijn.”

Woo Hah! Festival vindt plaats op 13, 14 en 15 juli in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Kaarten zijn te verkrijgen via www.woohahfestival.com.