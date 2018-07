Win 4 kaarten voor Reggae Rotterdam Festival

Tijdens zijn bezoek aan North Sea Jazz staat Anderson .Paak Metro te woord over zijn nieuwe album Oxnard Ventura. ‘Dr. Dre mixt alle nummers, dus het gaat pas de deur uit als het zijn goedkeuring heeft’, vertelt de muzikant.

Brendon Paak Anderson timmert al een tijdje aan de weg, maar wordt pas opgemerkt wanneer hij meedoet aan enkele nummers van het Dr. Dre-album Compton uit 2015. Een jaar later verschijnt zijn eigen album Malibu, wat zijn doorbraak betekent. Voor de opvolger van het veel geprezen Malibu zit Anderson .Paak opnieuw in de studio met Dr. Dre. De titel van het nieuwe album, dat dit najaar moet verschijnen, is een directe verwijzing naar de plek waar hij is opgegroeid. „Ik wil dat ze trots op me zijn”, bekent de rapper. „Je moet je afkomst niet verloochenen. Daardoor blijf je met beide benen op de grond staan. Dat bepaalt je kijk op het leven. Daardoor ben ik nu hier.”

De kleedkamer van de rapper op North Sea Jazz staat vol met instrumenten. „We repeteren wel eens in de kleedkamer”, vertelt hij, terwijl hij langs een basgitaar en een krukje met drumstokjes loopt. „We zijn bijna twee jaar op tournee geweest, dus onderweg hebben we veel ideeën uitgewerkt die thuis begonnen zijn”, zegt hij over hoe de liedjes op Oxnard Ventura zijn ontstaan. „Geregeld begint een idee bij Dr. Dre in de studio. Daarna kom ik met mijn input. Soms als ik naast hem zit in de studio, of juist als ik op pad ben en over dingen nadenk. Als ik met mijn band samen ben, schrijven we wel eens ter plekke een liedje.