Wat is het succes van de Zwarte Cross?

Met 222.000 bezoekers, 33 podia, 800 theaterartiesten, 18 uur cross-geweld en meer dan 250 bands uit binnen-en buitenland is de Zwarte Cross het grootste betaalde festival van Nederland. Vandaag gaat de 22e editie van het festival van start. Maar wat maakt de Zwarte Cross nou zo bijzonder?

De Zwarte Cross begon ooit in Hummelo en trok een paar honderd bezoekers. Inmiddels bevindt de Zwarte Cross zich in drie dorpen: Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender.

En als we over de Zwarte Cross hebben dan is het al snel duidelijk dat er twee teams zijn. Of je vind het geweldig en blijft elke jaar terug komen of je bent er nog nooit geweest en gaat er vanuit dat het een festival is voor 'boeren' uit de provincie. Toch was het festival dit jaar al uitverkocht voor dat het überhaupt van start ging en ook steeds meer jonge mensen uit de randstad bezoeken het festival.

Foto: Zwarte Cross

Weekend om naar uit te kijken

Sarah Verschuren (22) uit Utrecht gaat meestal naar technofestivals als Soenda, Strafwerk en Pleinvrees, maar ook Zwarte Cross staat in haar lijstje van favoriete festivals. Dit jaar gaat ze voor de vierde keer. „Een teamgenoot uit mijn volleybalteam nam ons mee, inmiddels is het een traditie geworden. Tuurlijk is er muziek, maar het gaat om de cross en er is veel theater en kermis. De sfeer is heel goed, er is nooit ruzie en het is elke keer weer een weekend om naar uit te kijken!”

Volgens Sarah is de Zwarte Cross wel anders dan de meeste festivals. „Het moet je liggen, er zijn ook teamgenoten die het helemaal niets vinden. Bij de meeste festivals draait het vooral om de muziek. Dan ga je dansen en drinken. Bij de Zwarte Cross is het vooral ook veel gezelligheid, beetje chillen in de zon, bier drinken en je komt bekenden tegen.”

Foto: Zwarte Cross

De 27-jarige Ymke gaat al negen jaar naar de Zwarte Cross „Er is overal aan gedacht en er is elk jaar weer wat nieuws te zien. Oude boeren? Ja natuurlijk is er ‘boerenrock’, maar de Zwarte Cross is meer dan dat. Ik kijk nu al uit naar de onbekende bandjes die ik daar ga spotten.

Vrije en losse werkwijze

Communicatiemedewerker Pieter Holkenborg werkt al tien jaar bij de organisatie. „We kunnen alles doen wat we willen. Het is heel vrij. Een beetje een los uit de pols stijl, zonder strenge restricties. We hebben ook geen bepaalde marketing stijl die we hanteren. We doen wat we leuk vinden.” Volgens Pieter zorgt die vrije en losse werkwijze ervoor dat bezoekers zo graag naar het festival komen.

Foto: Zwarte Cross

Niet altijd een succes geweest

Hij vindt het moeilijk om het succes te verklaren. De Zwarte Cross is namelijk niet altijd een succes geweest. „In de beginjaren bleef de media weg van ons, ze vonden het een zooitje ongeregeld waar ze niets mee te maken wilde hebben.” Waarschijnlijk zit het succes van het festival in de mond-op-mond reclame.

„In de beginjaren is het festival echt door de bezoekers gedragen, zij vonden het leuk en hebben dat verspreid aan hun vrienden en familie.” Ook de sterke binding met de regio werkt mee aan het succes van de Zwarte Cross.

Foto: Zwarte Cross

Al twintig jaar trouwe fan

De 37-jarige Alwin komt uit de regio en is trouwe bezoeker van het festival. Op zijn 17e ging hij voor het eerst en twintig jaar later bezoekt hij het festival nog steeds met veel plezier. „Als je een keer bent geweest dan blijf je nooit meer thuis.” Of er de afgelopen jaren iets is veranderd? „Ja het is veel groter geworden. Maar die gemoedelijke sfeer, die blijft nog steeds. Het is een stuk drukker, maar toch voelt het niet massaal.”

Waar er in de beginjaren op het podium vooral plek was voor Nederlandse acts en lokale bands is de line-up de afgelopen jaren ook wel wat veranderd. Er is een special hip-hop podium en ook de Partysquad, Gio en Girls Love DJ's komen langs. „Geen probleem toch? Als mensen die muziek mooi vinden? Het festival wordt groter, maar dat heb je niet door.”

Foto: Zwarte Cross

Geen boerenfestival?

Pieter beschrijft het festival als een soort speelparadijs voor volwassenen. „En een beetje het kermis-gevoel, iedereen neemt vrienden en familie mee.” Ondanks de grootte van het festival willen ze het festival toegankelijk houden voor iedereen. Geen boerenfestival? „Tja wat versta je onder boeren? Het is eigenlijk een beetje een geuzennaam. In de randstad krijgt de term boeren een hele andere lading, meer die van onderontwikkelde barbaren. Bij ‘ons’ heeft een andere betekenis en is het wat vriendelijker bedoelt. We richten ons niet op een bepaalde doelgroep of leeftijd. Jong, oud, randstad, achterhoek, iedereen is welkom."