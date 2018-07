The Black Eyed Peas-fans opgelet: ze komen naar NL

Blèrde jij vroeger ook mee met Where is the love, I gotta feeling en Pump it? Dan hebben we goed nieuws voor je; The Black Eyed Peas komen naar Nederland.

Op 13 november dit jaar staan ze in AFAS Live in Amsterdam. Ticketmaster begint donderdag 10.00 uur met de kaartverkoop.

Geen Fergie

Na bijna tien jaar afwezigheid komen rappers Will.i.am, apl.de.ap en Taboo terug naar Nederland. Helaas zonder Fergie. De 42-jarige zangeres richt zich op haar solocarrière en maakt sinds september 2017 geen deel meer uit van de Amerikaanse formatie. Het laatste album van Black Eyed Peas, The Beginning, verscheen in 2010.

Ondanks het vertrek van zangeres Fergie gaat de groep gewoon door. De hiphopgroep heeft dinsdag de nieuwe single Get It uitgebracht. Met het nieuwe materiaal vragen ze aandacht voor sociale misstanden. De videoclip roept op tot bewustzijn en actie tegen politiegeweld en het hervormde immigratiebeleid in de Verenigde Staten.

Iconische hits

Fans kunnen zich in het najaar in ieder geval opmaken voor een avond vol iconische hits en nieuwe tracks die terug gaan naar de BEP hiphop-roots, laat concertorganisator Mojo weten. It's gonna be a good night!