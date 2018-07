STEM OP JOUW FAVORIETE FRESH VIDEO! #3

De Duitse techno-dj Paul Kalkbrenner heeft een continue vernieuwingsdrang. Dat wil hij graag laten zien tijdens zijn show in de NDSM Scheepsbouwloods. ‘Ik improviseerde altijd al bij mijn optredens, maar nu til ik dat naar een hoger niveau’, vertelt hij aan Metro.

Bij het grote publiek is Paul Kalkbrenner vooral bekend van zijn doorbraakhit ‘Sky And Sand’ uit 2009. Kalkbrenners broer Fritz verzorgt de vocalen op het nummer, dat te horen is in de film Berlin Calling. De dj speelt tevens de hoofdrol in deze film over de Berlijnse technoscene, waar het voor hem allemaal begon. Hij groeit op in het district Lichtenberg, in het oostelijke deel van de stad. Nadat op zijn twaalfde de Berlijnse Muur valt, komt de puber voor het eerst in aanraking met een nieuwe muziekstroming: techno uit Detroit. Al vanaf jonge leeftijd struint hij de platenbakken in de pas herenigde stad af op zoek naar nieuwe pareltjes, die hij vervolgens in de weekenden in de Berlijnse clubs draait. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een fenomeen binnen het genre.