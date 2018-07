‘Ons doel is zoveel mogelijk mensen te laten dansen'

De jongens van Kris Kross Amsterdam lijken niet stil te staan. Nadat de tweede single ‘SEX’ een wereldwijde hit werd kwamen de zaken in een stroomversnelling. Het ene uitverkochte feestje volgde al snel het andere, en nu lijkt het erop dat er een tweede zomerhit op komst is.

De Amsterdamse DJ’s en The Boy Next Door hebben namelijk hun muzikale krachten gebundeld en samen een nummer uitgebracht. Voor deze gelegenheid namen ze Shakira’s hit ‘Whenever, Whereever’ onder handen. Metro vroeg de mannen de hemd van het lijf over het nummer, dat in alles doet denken aan de zomer. Hoe kwam deze samenwerking tot stand, en zijn de mannen zelf eigenlijk fan van Shakira?

Kunnen jullie uitleggen hoe deze samenwerking met The Boy Next Door en Connor Maynard tot stand is gekomen?

Kris Kross Amsterdam: Het idee kwam van The Boy Next Door, die kwam met een hele goede opzet van het nummer bij ons aan. We kennen elkaar al een tijdje vanuit de scene. Toen we de studio indoken merkten we dat het nummer een goede mannen pop vocaal nodig had. Omdat wij Conor Maynard al eens op een plaat hadden (Are You Sure) kwam het idee eigenlijk vrij snel om hem te vragen. Conor was direct enthousiast en stuurde na 24 uur al een demo!

The Boy Next Door. / BAAS Amsterdam PR.

The Boy Next Door: Vorig jaar na mijn zomerknaller ‘La Colegiala’ met Fresh Coast en Jody Bernal was ik altijd op zoek naar de tropische invloeden uit de wereld. Ik maak altijd een hele lijst van tracks die mij inspireren qua flow of teksten etc. Eén van die tracks was ‘Whenever, Wherever’ van Shakira dus besloot ik dat ik ons wilde laten inspireren door deze track. Ik en mijn team maakte een opzetje en het eerste idee was geboren.

Nu was het zo dat ik al bevriend was met de boys van Kris Kross Amsterdam en ik draaide al op de stages en hostings bij festivals van Kris Kross Amsterdam. Ik heb gevraagd of ze het tof vonden om samen aan dit project te beginnen en ze waren gelijk enthousiast. We zijn samen de studio ingedoken en hebben het eerste idee bij Spinnin’ Records gepitcht. Dan start het ‘clearance’ oftewel het verkrijgen van toestemming. Dit duurde zo’n 8 maanden maar we hadden er dus al maanden energie en tijd inzitten. Een aantal weken voor de release kwam Kris Kross op het idee om Conor erop te vragen waar ze eerder al mee hadden samengewerkt op hun track ‘Are u Sure’.

Hebben jullie bijvoorbeeld contact gehad met Shakira herself?

Kris Kross Amsterdam: Helaas niet persoonlijk. Dat gaat via ons management. Wat we wel weten is dat zij en Gloria Estefan, die mee schreef aan het originele nummer, toestemming hebben moeten geven. Dus ze heeft ons nummer hoe dan ook gehoord!

The Boy Next Door: Helaas krijgen we steeds haar voicemail…haha. Nee zo’n proces gaat over heel veel internationale lagen, managers en partijen. Ook Gloria Estefan heeft mee geschreven aan de track dus dubbel zoveel werk. We hopen nog wel iets van haar te vernemen. Besef dat zij de track dus wel aan aantal keer zelf heeft geluisterd.

Waren jullie zelf fan van Shakira, of misschien nog steeds?

Kris Kross Amsterdam: Tuurlijk! Wie is geen fan van Shakira? Ze scoorde hit na hit en was daarnaast natuurlijk ook de natte droom van elke tiener. Ze is trouwens nog steeds een prachtvrouw!

The Boy Next Door: Shakira gaat al zo lang mee op zo’n hoog niveau daar kun je sowieso alleen respect voor hebben. Ik hou van de vibe in haar tracks.

Dit zou na 'SEX' weleens opnieuw een zomerhit kunnen worden. Wat vinden jullie daarvan?

Kris Kross Amsterdam: Ja, natuurlijk hopen we op een mooi succes. Maar het doel van deze song is ook het gevoel wat wij kregen van het origineel overbrengen op het publiek van nu. Tegenwoordig kun je bijna alles bijhouden, qua streams, airplay op de radio etc. en die cijfers geven een positief beeld.

Kris Kross Amsterdam en The Boy Next Door. / BAAS Amsterdam PR.

Ervaren jullie meer druk na het overweldigende succes van 'SEX'?

Kris Kross Amsterdam: We zouden liegen als dat mega succes niet altijd in onze achterhoofden speelt. Het was ook heel apart dat onze tweede singel ineens zo een wereldhit werd. Maar we hebben ook duidelijk naar elkaar uitgesproken dat het een uniek iets is, dat we niet ons verwachtingspatroon moeten aanpassen aan dat grote succes.

Denken jullie dat er een succesformule bestaat voor het maken van hits, en zo ja wat is dat dan volgens jullie?

Kris Kross Amsterdam: Niet per se een vaste formule, anders hadden we die keer op keer kunnen toepassen. Wat we wel bij ‘SEX’ merkten is dat herkenning natuurlijk altijd goed is in muziek. De luisteraar verrassen met een bekende verse of melodie is wel een van de recepten die we op zowel ‘SEX' als ‘Whenever’ hebben toegepast.

The Boy Next Door: Er is sowieso geen formule voor. Muziek gaat om gevoel, om energie, passie, om 100x iets veranderen zodat het toch 1% beter klinkt. Het voelt voor mij als iets wat ik moet doen. Ik heb voor mijzelf wel de regel gesteld. Ik moet iets 100% voelen en in mijn eigen sets kunnen draaien.

Jullie hebben er geen geheim van gemaakt na Amsterdam, en de rest van Nederland ook de wereld te willen veroveren. Dat lijkt de goede kant op te gaan. Hoe voelt dat?

Kris Kross Amsterdam: Het was altijd ons doel om voor zoveel mogelijk mensen te spelen en zo veel mogelijk landen aan het dansen te maken. Afgelopen paar maanden hebben we een grote ULTRA tour gedaan, via Miami naar Korea, Singapore en Beijing. Dat is heel bijzonder en voelt als een eer. Dancemuziek is een universele taal en het is mooi die taal te mogen vertegenwoordigen over de hele wereld. Toch treden we ook heel graag op in Nederland en hebben we een hele bijzondere band met Nederlands publiek.

Zijn (misschien mede door het internationale aanzien) jullie ambities veranderd?

Kris Kross Amsterdam: Nee. Het doel: zoveel mogelijk mensen ter wereld laten dansen, zal altijd ons doel zijn.

Met welke artiesten zouden jullie nog meer willen samenwerken?

Kris Kross Amsterdam: Pharrel, Diplo, Dua Lipa. Er zijn zoveel idolen waarmee we zouden willen werken. En wie weet kan het ooit. We hebben laatst in de studio gezeten met Mario, (let me love you) en zo komen er steeds mooie artiesten op ons pad.

The Boy Next Door: Major Lazer is wel een act waarmee ik overlap heb qua stijl, maar ook Calvin Harris en Drake zijn natuurlijk collabs waar je van droomt.

Wat staat er nog op jullie bucketlist en wat kunnen we nog meer van jullie verwachten?

Kris Kross Amsterdam: We hebben een paar hele toffe nummers klaarliggen om te releasen waaronder ook originals. We willen dit jaar definitief doorbreken in Azië en een goede basis leggen in de USA. Op de bucketlist staat Coachella, het mooiste festival ter wereld.