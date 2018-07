Justin Timberlake stelt fans in Ziggo niet teleur

Het is altijd een feest wanneer Justin Timberlake op de planken staat, want dit stralende multi-talent is een heuse crowdpleaser. Zo ook tijdens zijn concert in de Ziggo Dome.

Er is genoeg te doen op de zwoele zondagavond dat Justin Timberlake in de Ziggo Dome staat. Zo zijn er diverse grote festivals aan de gang (North Sea Jazz, Zwarte Cross en Bospop, om er maar een paar te noemen) en eerder op de dag is er ook nog de finale van het WK voetbal. Toch laten de fans van het voormalige ‘N Sync-lid zich er niet van weerhouden om naar dit concert van hun idool te komen. Terecht, want Timberlake stelt niet teleur.

Zijn meest recente album, het eerder dit jaar verschenen Man Of The Woods, behoort niet tot het beste werk van de Amerikaanse zanger, al komen er toch acht tracks van voorbij. Het merendeel hiervan bevindt zich in het eerste kwart van de show en Timberlake werkt er vrij rap doorheen. Helaas worden ‘LoveStoned’ en ‘SexyBack’ eveneens ingekort, maar anders lukt het hem ook niet om 23 liedjes in twee uur te persen. Daarentegen neemt hij wel uitgebreid de tijd voor ander oudje uit zijn hitrepertoire, het sexy ‘Señorita’.

Hij danst uitmuntend, zingt fantastisch en speelt ook nog gitaar en orgel tijdens een paar nummers. Dankzij het S-vormige podium op de vloer van de Ziggo Dome kan iedereen in de zaal alles zien. Niet alleen op de projecties, maar op enkele meters voor hun neus. Timberlake is daardoor in de gelegenheid in rechtstreeks contact te staan met zijn fans: hij geeft mensen in het publiek een handje, gebaart naar degene die recht voor hem staat en hij maakt een selfie met iemands telefoon.

Timberlake strooit vooral in de tweede helft van de show met hits. Met ‘My Love’, ‘Cry Me A River’, ‘Mirrors’, ‘Morning Light’, ‘What Goes Around... Comes Around’ en ‘Say Something’ deelt hij de ene mokerslag na de andere uit. Hij geeft zijn achtergrondvocalisten de kans om te shinen tijdens een knusse zangsessie rondom een kampvuur, waarbij klassiekers van onder anderen The Beatles en Fleetwood Mac van stal worden gehaald. De concertbezoekers gaan dansend naar huis nadat Timberlake de Ziggo Dome achterlaat met ‘Can’t Stop The Feeling!’. In augustus doet hij het nog eens dunnetjes over.