Justin Timberlake gaat met fans voetbal kijken

Justin Timberlake geeft deze een aantal concerten in Londen en dus ook de woensdag van het WK toernooi. Dan speelt Engeland tegen Kroatië in de halve finale. Timberlake wil deze wedstrijd zelf ook wel zien en nodigde fans uit de match samen met hem te kijken voorafgaand aan zijn concert in de O2 Arena. Dat meldt hij via een video op Twitter.

Voor de gelegenheid opent Timberlake de deuren van de zaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd. In het auditorium worden grote schermen geplaatst waar de concertbezoekers live kunnen zien of de Engelsen of de Kroaten in de finale terechtkomen.

'Samen kijken'

Timberlake zal zelf ook in de zaal zitten om de wedstrijd te kijken. „Ik wil de wedstrijd kijken, jullie willen de wedstrijd kijken, dus waarom kijken we hem niet samen?", zegt hij in de video. De Britten staan woensdag voor het eerst in 28 jaar in de halve finale van een WK voetbal. Het concert kan op tijd beginnen als er na de reguliere speeltijd een winnaar is. Het is niet duidelijk wat er gebeurt als er verlengd moet worden.