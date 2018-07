In beeld: Guns N' Roses in het Nijmeegse Goffertpark

Het zou écht de allerlaatste keer zijn vorig jaar. Maar toch zijn ze weer terug: de Guns N' Roses. Axl Rose, Slash en Duff McKagan proberen het Goffertpark voor het tweede jaar op rij plat te spelen en dat lukt ze. Metro's Bart van der Putten was erbij en legde de mannen én vrouw op de gevoelige plaat.

Frontman Rose is ook dit keer verrassend goed bij stem. Hoewel de ruige levensstijl van de band hem duidelijk parten is gaan spelen dit jaar, weet hij het publiek een groot deel van de tijd weg te blazen en rent hij geamuseerd over het podium heen. Hij lijkt er zin in te hebben.

Axl Rose en gitarist Slash. Beeld: Bart van der Putten

Richard Fortus en Axl Rose. Beeld: Bart van der Putten

Axl Rose, Slash en Melissa Reese. Beeld: Bart van der Putten

Axl Rose, Slash en Melissa Reese. Beeld: Bart van der Putten

Duff McKagan. Beeld: Bart van der Putten

Klassiekers en covers

Samen met de rest van de bandleden - die ook flink wat plezier lijken te beleven aan het grote podium - weet hij het publiek drie en een half uur lang te vermaken met klassiekers van de eigen plank én hier en daar een cover. Natuurlijk Live and Let Die (Paul McCartney) en Knocking on Heavens Door (Bob Dylan), maar ook Black Hole Sun (Chris Cornell), Slither (Velvet Revolver, waar onder andere Slash en Duff in speelden) en een instrumentale versie van Wish You Were Here (Pink Floyd).

Fans kunnen uiteraard natuurlijk ook rekenen op Mr. Brownstone, November Rain, Welcome to the Jungle en Civil War. Wie goed op Axl let, ziet dat de zanger tijdens de solo's van Slash - waar de gitarist even de aandacht op weet te eisen - snel de kleedkamer induikt voor een subtiele wardrobe change. Met af en toe een nieuw shirt en een ander hoofddeksel, weten Axl, Slash en de band Nijmegen goed te vermaken tot de warme zon ondergaat.