Honderden fans spelen clip van Kate Bush na

De muziekgeschiedenis zit vol met iconische nummers. Soms zit er zelfs een debuutsingle tussen die je altijd wel weer een keer terug zult horen, of het nou in de originele versie is of een cover. En soms is het wel het originele nummer, maar wordt de clip nagedaan.

Clip nadansen

Dit weekend was het de eer aan Kate Bush. In 1978 bracht ze haar debuutsingle Wuthering Heights uit, naar het boek en de verfilming. In de originele video zie je Kate dansend in een groen bos terwijl ze een rode jurk draagt. Om te zorgen dat niemand die clip vergeet, werd er in verschillende landen Most Wuthering Heights Day (Ever) gevierd. Talloze mensen spelen de clip na in een rode jurk.

De organisator in de Britse plaats Sheffield, vertelt aan de BBC dat het een groot succes is. ,,Er was een hoop drama en expressieve dansbewegingen", vertelt Linda Ball. ,,We hadden professionele dansers voorin en een heleboel die hard fans die de pasjes sowieso van voor tot eind kennen."

Wereldwijd dansen

In onder andere Sydney, Gothenburg en Berlijn werd The Most Wuthering Heights Day gevierd.