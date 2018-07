Twee bevriende dj’s brengen single uit op vrijdag de dertiende: The Way I love You. ,,We willen dat feeling good gevoel overbrengen.” En als-ie nummer 1 wordt, laat hij een roze kat met glitters tatoeëren. Zij ook trouwens #twily

Instagram @dantekleinmusic

De studio ingedoken

Sommige vrienden doen samen een kookworkshop, anderen gaan voor een tantramassage en Claire Slootheer en Max Krul doken samen de studio in. ,,Het ging zo soepel, binnen twee weken was-ie af.” En ‘ie’ is dus hun single The Way I Love You, gezongen (en featuring) door zanger -en ook weer vriend- Cimo. ,,Hij zong de tekst en we dachten meteen: fuck man, dit is superpositief, hier moeten we wat mee!” En zo geschiede.

Zanger Cimo

Van feesten en party's

Hij is dj Dante Klein, zij Cat Carpenters en hoe ze elkaar kennen? Ze kijken elkaar even aan en schieten dan in de lach. Van ‘de feesten en party’s’ dus. ,,We delen dezelfde vriendengroep en hebben vaak naast elkaar gestaan met de handjes in de lucht.” Ja, ze houden allebei wel van een feestje. En van ‘een positieve sfeer creëren’, want daarin is iedereen gewoon op z’n best, incluis zij zelf.

Starring

Het zit allemaal in die eerste single samen, waarvan de videoclip werd opgenomen ‘gewoon’ in Amsterdam, dansend op een boot, happend van een haring en starring: ‘gewoon’ hun eigen vriendengroep. Meer hebben ze niet nodig. ,,We hebben geluk dat we die hebben en in de mooiste stad ter wereld wonen.”

Samen met haar Wichard, voor wie ze een #twily deed... / @catcarpentersmusic

Zoete inval bij Iconic

,,Wil je de clip al zien?” Claire zit achter haar laptop in haar Iconic Studios hartje centrum. Zoals elke dag is het in dit gezellige PR-bureau een zoete inval van vrienden, de BN’er en BV’er (voetballer) die even langs komen wippen en het jongste dochtertje van Claire, dat snel een zoen komt geven. ,,Geef Max ook maar een knuffel.” De lange dj tilt het meisje op, Claire drukt op play.

Dikke middelvinger naar...

Vrijdag lanceren ze hun zomerse single, een echte huis-, club- en afterhouseplaat, die meteen in je hoofd zit en waarmee je de dag vrolijk begint met je koptelefoon op de fiets naar werk, of juist eindigt, in een club op de dansvloer. Dat het Vrijdag de Dertiende is, is niet geheel toevallig... Dikke middelvinger naar de ongeluksdag met hun TWILY. Sowieso tegen negativiteit en al helemaal op social media. Het is zo gemakkelijk om iets onaardigs te zeggen, weet ook Max die onder z’n posts opmerkingen van de haters krijgt. Over z’n uiterlijk, ‘Kuthomo met je stomme kop’ of z’n draaikunst, ‘kap met draaien, dikke mongool’. Tja, niet altijd chill, haalt hij z’n schouders op, ,,maar ik probeer juist de positieve reacties te onthouden.”

Instagram @dantekleinmusic

Eerste stap

Het zal wel ergens vandaan komen, die negativiteit die vaak inherent aan onzekerheid en/of afgunst is en de bevriende dj’s beseffen heel goed dat er mensen zijn die het allemaal wat minder goed voor elkaar hebben dan zij en ze ‘makkelijk praten hebben’. Maar toch. Wat het ook is wat je in die negatieve spiraal houdt, probeer er uit te klimmen, stimuleren ze, al willen ze ‘absoluut niet belerend ofzo’ klinken. ,,Die allereerste stap ligt bij jezelf en hoe moeilijk die ook is, het kan wel de ommekeer betekenen. Uiteindelijk ben je het zelf die jouw geluk maakt.”

In de wandelgangen en danstunnels

Gelukkig zijn er ook genoeg positieve reacties én is Dante Klein à bijna 2 meter een van ’s lands knapste dj’s, zo galmt het al een tijdje door de wandelgangen en danstunnels. Aandacht van vrouwen is er dan ook volop, van DM’s met niet heel genuanceerde voorstellen tot de chicks na de gig die graag een back-to-bedje met hem zouden beleven. Maar helaas... Max is al bezet en met een dikke knipoog: ,,ik pass alle meisjes gewoon meteen door naar m’n tourmanager die ook m’n beste vriend is en daar heel blij mee is!”

Instagram @dantekleinmusic

Tattoo's

Op z’n witblonde hoofd een knotje, ,,best wel perfect voor als je eigenlijk een slechte haardag hebt”, verspreid over z’n lichaam ‘zestien of zeventien’ tattoo’s en alles heeft een betekenis, zoals de noodles in eeuwige inkt (is-ie gek op) en ‘Mama’ (dito). Behalve dan de Pacha-kersjes op z’n rechterknie en hij trekt heel snel z’n jeans even naar beneden om de niet te missen tattoo te laten zien. In z’n donkerblauwe boxer moet Max weer lachen als hij eraan terug denkt, wat hij er nog van herinnert tenminste. ,,Het was zo’n dronken feestje in op Ibiza, je kent het wel...” Einde van het liedje en de nacht had hij dus een blijvende herinnering aan de club waar hij was geweest. Z’n vriend niet, ,,die haakte af toen hij het bij mij zag.”

Mixen

Als hun single in de top 40 komt, komt er een ‘zeventiende of achttiende’ bij. De kat van hun logo, en bij een nummer 1 notering in het roze en mét glitters. ,,Kan helemaal niet”, zegt hij. ,,Jawel!” zegt zij, want de energieke Claire is zo iemand bij wie ‘kan niet’ niet in het woordenboek staat. Wél: Desperados ‘en een koud sixpackje’ op haar artiestenrider, op die van hem een flesje wodka. Kunnen ze lekker tweeledig mixen, want ze draaien samen op allerlei events. Een dj-duo dat je overal neer kunt zetten, omdat het overal wel een feestje maakt. Zo stonden ze bij de Vrienden van Amstel Live, hebben ze een gig bij de opening van de Fendi-store en draaien ze op het Kris Kross festival.

Vier armen...

Wat ze het liefste zien vanachter de decks? Ze kijken elkaar weer even aan en denken hetzelfde. Mensen met de handjes in de lucht en die elkaar omhelzen, ,,als we allemaal toch eens vier armen zouden hebben...” verzucht Claire die op die van haar The time is nowheeft staan. Een reminder om niet te vergeten te genieten, ,,beetje corny, maar wel zo waar en raak.” Net als hun plaat eigenlijk, waarvan de titel er perfect bij zou passen. ,,We hopen dat het voor iedereen elke dag een beetje The Way I Love You dag wordt.”

Jij al een #twily gedaan?

Heb jij al een #twily gedaan? Doe iets voor iemand van wie je houdt, en dat mag ook de overbuurman zijn, wat je normaal nooit zou doen en post het op Instagram. Claire deed al een #twily, voor haar grote liefde Wichard verfde ze haar haar roze, Wichard liet op zijn beurt voor Claire z'n borsthaar in hartjesvorm coifferen en scheren door Max die weer een wel heel opvallende tattoo zetten voor z’n zusje liet zetten... Who's next?!

The Way I Love You (Spinnin’ Records) is vanaf vrijdag de dertiende te beluisteren via Spotify.