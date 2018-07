De vijf grootste controverses rond Eminem

‘Het klinkt misschien gek, gezien ik altijd de aandacht van mensen probeer te trekken met mijn muziek, maar ik ben geen aandacht- trekker.’ Dat zei Eminem jaren geleden in een interview. Toch veroorzaakte de rapper in zijn carrière meer controverses dan wie dan ook.

De uit Detroit afkomstige Marshall Mathers III begon tijdens zijn pubertijd met rappen. Zijn eerste album onder de artiestennaam Eminem was Infinite, dat verscheen in november 1996. Hij probeerde de cassettebandjes van dat album zelf aan de man te brengen, maar wist er niet meer dan duizend van te slijten. Radiostations hadden destijds geen interesse in een blanke rapper, zeker niet na de desastreuze loopbaan van Vanilla Ice. Eminem moest de eindjes aan elkaar knopen om zijn vrouw Kim en hun pasgeboren dochter te onderhouden, terwijl hij verslaafd raakte aan alcohol en drugs. Ten einde raad deed hij een zelfmoordpoging. Uiteindelijk besloot hij om zijn frustraties te verwerken in liedjes en creëerde een alter ego die de stem werd van de donkerste gedachten in zijn hoofd: Slim Shady.

Eminem introduceerde het karakter Slim Shady in december 1997, op de tien tracks tellende The Slim Shady EP. Toen Dr. Dre en de platenbaas van Interscope Records het schijfje hoorden, wisten ze dat ze Eminem onmiddellijk onder contract moesten stellen. Ruim een jaar later, begin 1999, verscheen The Eminem LP, met daarop zijn eerste wereldhit, ‘My Name Is’. Vanaf dat moment volgde de ene na de andere hit, maar ook de ene na de andere controverse. „Het voelde alsof ik aangevallen werd”, zei de rapper in 2011, terugkijkend op zijn prille carrière. „Ik werd afgezonderd. Was het vanwege mijn huidskleur? Was het omdat je meer op mij lette dan bepaalde andere rappers, die hetzelfde deden en hetzelfde zeiden als ik? Daar hoorde ik niemand over. Ik was niet de eerste die mensen tegen hun schenen schopte.”

In aanloop naar zijn concert, vanavond in het Goffertpark, hebben we Eminems vijf grootste controverses op een rijtje gezet.

Geen moederskindje

Eminems moeder Deborah Nelson voedde de kleine Marshall in haar eentje op, nadat zijn vader het gezin in de steek liet. Toch hebben de twee geen goede band, zoals al te horen was op Eminems doorbraaksingle. In het geestige ‘My Name Is’ betichtte de rapper zijn moeder van excessief drugsgebruik. Dat liet zij niet over haar kant gaan en ze klaagde zoonlief aan. De zaak werd geschikt en ze hield er uiteindelijk een luttele anderhalf duizend dollar aan over. Eminem grapte hierover in zijn nummer 1-hit ‘Without Me’ en gaf zijn ma er opnieuw van langs in de volgende single, ‘Cleaning Out My Closet’. Hij bood in 2013 zijn excuses aan in het nummer ‘Headlights’.

Vrouwonvriendelijk

Behalve zijn moeder komt ook Eminems ex-vrouw Kimberly Anne Scott er bekaaid vanaf in zijn vroege werk. De twee ontmoetten elkaar in op hun middelbare school, in 1989. Na een knipperlichtrelatie werd op Eerste Kerstdag 1995 hun dochter Hailie geboren. Zodra de relatie verslechterde, nam hij ’97 ‘Bonnie & Clyde’ op, waarin hij rapt hoe hij het levenloze lichaam van zijn vrouw begraaft. Hij ging nog een aantal stappen verder in het nummer ‘Kim’, waarin hij op zeer grafische wijze uitlegt hoe hij haar vermoordt. IJzingwekkend.

The State vs Shady

Naast persoonlijke vetes heeft Slim Shady het meerdere malen aan de stok gehad met de overheid. Niet vanwege strafbare zaken, maar om zijn choquerende teksten. De songtekst van ‘Kill You’ werd door verontruste ouders als zo weerzinwekkend beschouwd dat er zelfs vragen over werden gesteld tijdens een hoorzitting in het Amerikaans Congres. De U.S. Secret Service stelde een onderzoek naar de rapper in nadat hij in het onuitgebrachte ‘We As Americans’ zei dat hij president George W. Bush het licht in de ogen niet gunt. We zagen, opvallend genoeg, geen tweets van Donald Trump voorbijkomen toen hij door Eminem gefileerd werd.

Racisme en homofobie

Zelfs fans van Eminem reageerden geschokt toen een opname uit 1989 kwam bovendrijven. In de freestylerap Foolish Pride noemde een zeventienjarige Eminem zwarte vrouwen gierig en dom. Dit nadat zijn verkering met een Afro-Amerikaanse meid was stukgelopen. Vijftien jaar later verontschuldigde hij zich hiervoor in ‘Yellow Brick Road’. In het nummer ‘Criminal’ beweerde hij homo’s en lesbiennes te haten, wat tot protesten leidde toen hij genomineerd werd voor een Grammy. In een poging het tegendeel te bewijzen, vertolkte hij tijdens de prijsuitreiking zijn hit Stan met Elton John.

Celebrities bashen

In zijn meer komische liedjes kan Eminem het niet laten uit te halen naar beroemdheden. Zo kregen onder meer Christina Aguilera, Moby, Britney Spears en MC Hammer een veeg uit de pan. Eminem parodieerde Michael Jackson in de video van ‘Just Lose It’. Na het zien van de clip was The King Of Pop zo intens beledigd dat hij naar een radiostation belde om zijn beklag te doen. Tv-zender BET, met een voornamelijk Afro-Amerikaans kijkerspubliek, deed de clip in de ban.

