André Hazes is oververmoeid en zegt optredens af

By the Creek laat zich ieder jaar inspireren door daar waar het leven beter is. Van een ver exotisch vakantieoord tot het eerste terrasje in de zon: de ideeën zijn eindeloos. Waar dit jaar de inspiratie vandaan komt blijft geheim, maar één ding staat vast: op By the Creek kunnen bezoekers even ontsnappen aan de stadse drukte voor een perfecte dag midden in de natuur.

Op 7 juli 2018 zijn er 4 stages met hosts uit verschillende genres. De Utrechtse club BASIS neemt het viaduct voor zijn rekening met harde, rauwe techno. ZeeZout ontvangt al jaren vele house legendes en bouwde zo aan een uitstekend repertoire wat ze meenemen naar By the Creek. Vunzige Deuntjes host de meest tropische stage met een fijne mix van RnB en Hip-hop zoals je van ze mag verwachten. Last but not least, vind je opzwepende UK-house tunes bij Harbour.