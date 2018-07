Anderson .Paak krijgt goedkeuring van Dr. Dre

Tijdens zijn bezoek aan North Sea Jazz staat Anderson .Paak Metro te woord over zijn nieuwe album Oxnard Ventura. ‘Dr. Dre mixt alle nummers, dus het gaat pas de deur uit als het zijn goedkeuring heeft’, vertelt de muzikant.

Brendon Paak Anderson timmert al een tijdje aan de weg, maar wordt pas opgemerkt wanneer hij meedoet aan enkele nummers van het Dr. Dre-album Compton uit 2015. Een jaar later verschijnt zijn eigen album Malibu, wat zijn doorbraak betekent. Voor de opvolger van het veel geprezen Malibu zit Anderson .Paak opnieuw in de studio met Dr. Dre. De titel van het nieuwe album, dat dit najaar moet verschijnen, is een directe verwijzing naar de plek waar hij is opgegroeid. „Ik wil dat ze trots op me zijn”, bekent de rapper. „Je moet je afkomst niet verloochenen. Daardoor blijf je met beide benen op de grond staan. Dat bepaalt je kijk op het leven. Daardoor ben ik nu hier.”

De kleedkamer van de rapper op North Sea Jazz staat vol met instrumenten. „We repeteren wel eens in de kleedkamer”, vertelt hij, terwijl hij langs een basgitaar en een krukje met drumstokjes loopt. „We zijn bijna twee jaar op tournee geweest, dus onderweg hebben we veel ideeën uitgewerkt die thuis begonnen zijn”, zegt hij over hoe de liedjes op Oxnard Ventura zijn ontstaan. „Geregeld begint een idee bij Dr. Dre in de studio. Daarna kom ik met mijn input. Soms als ik naast hem zit in de studio, of juist als ik op pad ben en over dingen nadenk. Als ik met mijn band samen ben, schrijven we wel eens ter plekke een liedje.

Meer ballen

De hiphopproducer die medeverantwoordelijk is voor het succes van Snoop Dogg, Eminem en 50 Cent heeft een dikke vinger in de pap. „Dre is van begin tot eind erg betrokken geweest bij deze plaat. Dit album heeft beslist meer ballen dan de vorige. Doordat ik zo intensief met Dre heb samengewerkt, klinkt het eindresultaat muzikaal gezien heftiger.” Dr. Dre is een strenge leermeester, aldus .Paak. „Hij streeft naar perfectie, maar hij laat mij mijn eigen ding doen. Zijn ervaring met mij verschilt van die met andere artiesten. Veel van de rappers waarmee hij gewerkt heeft, werden meteen grootheden nadat hij hun albums geproduceerd had. Ik heb nu ook succes, al heeft dat veel langer geduurd. Dus dat vraagt om een andere aanpak.”

De voornaamste les van Dr. Dre die hem bijgebleven is, is om recht voor je raap te zijn. „Wat je ook doet, zorg ervoor dat het punt dat je wil maken heel duidelijk is. Mijn intenties zijn onmiskenbaar. Niks is vaag; alles is glashelder. Dat is het belangrijkste wat ik geleerd heb van Dre.” Reken er dus maar op dat .Paak de problemen in onze samenleving aan de kaak stelt. „Zeker weten, ik word altijd beïnvloed door wat er in de maatschappij gaande is. Ik zie wat er gebeurt in Europa en de Verenigde Staten en dat stop ik in mijn muziek. Ik wil absoluut dat je de nu heersende sentimenten op enige manier gaat terughoren op het album, want dat zijn dingen die iedereen voelt.”

Lekker chillen

Je moet er wel voor uitkijken dat zoiets niet geforceerd aanvoelt, weet Anderson .Paak. „Wanneer je een politieke ondertoon in je songtekst stopt, kan de kwaliteit van een liedje eronder lijden. Ik vind dat iemand zichzelf helemaal moet kunnen verliezen in een nummer, dus de tekst en de muziek moeten op elkaar aansluiten. Het kan nog altijd een goed nummer zijn als je er een boodschap instopt. Want wanneer je dat op de juiste manier doet, kunnen mensen er nog steeds van genieten.” Toch wordt Oxnard Ventura beslist geen politiek getint album. „De liedjes gaan er voornamelijk over dat ik nog steeds dezelfde vent ben, maar dan in een nieuwe auto, snap je? Ondanks alles wat er verandert, probeer ik mijn gezonde verstand te gebruiken. Ik probeer de hechte band met mijn gezin te behouden en ik probeer net zo energiek te blijven als voorheen.”

De man die de auto bestuurt, is ook veranderd. „Ik kan dingen nu meer waarderen. Ik ben meer een familieman geworden. Nu ik zoveel reis, probeer ik zoveel mogelijk tijd aan mijn vrouw en mijn zoontje te besteden wanneer ik thuis ben. Ik weet hoeveel ze me missen als ik er niet ben en ik begrijp hoeveel waarde ze hechten aan de tijd die ik met ze doorbreng.” Hij erkent dat het lastig is om een goede vader te zijn terwijl je de hele wereld afreist. „Maar de rekeningen moeten ook betaald worden”, lacht .Paak. Hij hoopt over een paar jaar zijn zoon mee te nemen op tournee. Niet dat het zevenjarige jochie in de voetsporen van zijn pa wil treden. „Hij doet zijn eigen ding. Hij houdt van dansen en gamen. Gewoon lekker chillen.”