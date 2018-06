Voel de vibe van de stad met Metro Music City

Metro introduceert vandaag in Nederland en België het muziekplatform Music City: een open platform met het leukste muzieknieuws en informatie over de beste concerten, festivals en muziekevents.

Wist je dat Metro-lezers fanatieke muziekliefhebbers zijn? Het grootste deel van jullie gaat een aantal keer per jaar naar een concert of festival, blijkt uit onderzoek dat we gehouden hebben onder bijna 1800 bezoekers van metronieuws.nl. Natuurlijk naar de artiest of band waar je fan van bent, maar wanneer er iets leuks voorbij komt blijken Metro-lezers ook massaal in te zijn voor een avondje uit.

En daar gaan wij je bij helpen. Music City wordt door de redactie van Metro én door muziekliefhebbers gemaakt. Zo weten bezoekers uit de eerste hand welke concerten echt de moeite waard zijn en welke nieuwe muziek, optredens en muziekvideo’s ze niet mogen missen.

Music City is van jou. We weten uit ons onderzoek dat jullie je concertervaringen graag delen met vrienden of op social media. Deel die ervaring nu ook met de rest van Nederland via Metro en maak kans op toffe prijzen: korting, gratis festivalkaartjes en nog veel meer! Er komt nog een speciaal review-deel op onze website, maar je kunt nu al via WhatsApp (0683521671) je foto’s, teksten en video’s delen van concerten waar je bij bent geweest. De mooiste, leukste of bijzonderste recensie verdient een plek in de krant.

Metro doet dit samen met de Belgische Metro-collega's en bereikt met dit gezamenlijke platform in een klap 8,2 miljoen lezers, bezoekers en fans. Music City is 24/7 te volgen via metronieuws.nl/musiccity, in de krant, de Music City Nieuwsbrief en op Metro’s social media.

Stay tuned!