Vaste prik: 'De zweefmolen hoort bij Awakenings'

Pan-Pot, Adam Beyer, Maceo Plex en Joris Voorn: het zijn slechts vier van de tientallen namen die dit weekend op het podium staan tijdens Awakenings Festival in Spaarnwoude. Maar net zo goed als dat de beste techno dj’s ter wereld bij Awakenings horen, is ook de torenhoge zweefmolen inmiddels het bekendste kenmerk van Awake.

Hij is druk bezig met de voorbereidingen voor dit weekend; de 57-jarige Frans Stuy staat ook dit jaar weer met ‘zijn zweefmolen’ in Spaarnwoude. 60 meter hoog is het gevaarte, dat al vijf jaar lang vaste prik is op het festival. „Destijds bracht ik een bezoekje aan het festival, dat toen nog maar één dag plaatsvond. De dag daarop was Latin Village op hetzelfde terrein. Waarom ik daar was? Gewoon om eens te zien wat daar gedaan werd op het gebied van ondernemen. Maar er was niks op het gebied van kermis te vinden.”

'Mensen willen de hoogte in'

Of hij misschien iets wist, was de vraag vanuit de organisatie van Awakenings. „Toen vertelde ik meteen over die hoge zweefmolen, die van een vriend van mij is en die we samen zouden kunnen neerzetten. Ik dacht direct dat het iets voor Awakenings zou zijn. Mensen houden van attracties die de hoogte in gaan als ze op een festival zijn. Een reuzenrad, bungeejumpen, een zweefmolen… het past perfect.”

Die vriend van Stuy vond het allemaal maar spannend toen hij ‘Around the World’, zoals het gevaarte heet, voor het eerst moest opbouwen. „Wat moet ik hier, dadelijk heb ik dat ding voor niets opgebouwd”, mopperde hij. Begrijpelijk, want alles staat of valt bij de bezoekers. Bij het neerzetten ben je zo al 30 duizend euro kwijt en dan moet het verdienen nog beginnen. Maar zijn angst bleek ongegrond: de zweefmolen zat de hele dag propvol. Wat we verdienen? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen, maar wij noemen dat ‘een leuke boterham’.”

BN'ers en pikant geklede dames

Inmiddels is ‘Around the World’ niet meer weg te denken van Awakenings. Waar het reuzenrad van Coachella wereldberoemd is, is de zweefmolen dat voor Awake. „En ik denk dat de zweefmolen er de komende jaren zeker nog zal staan”, zegt Stuy. „Iedere winter vergaderen we weer samen met de organisatie. Ik doe samen met een paar anderen al vanaf het begin de muntverkoop en zie de gekste koppels erin gaan. Soms keurig nette mensen, dan weer een pikant geklede dame. En ik heb ook een behoorlijk aantal BN’ers in de stoeltjes gehad.”

Stuy heeft gelukkig nog nooit vroegtijdig moeten afbreken omdat iemand toch niet meer wilde. „Maar je staat meestal ook een klein half uurtje in de rij, dus dan heb je toch genoeg tijd om na te denken of je het wel echt aandurft.”

Moderne oude man

De rest van het jaar staat ‘Around the World’ door heel Europa, net als Stuy zelf. Op een ander festival zal de zweefmolen niet snel te zien zijn. „Dat is niet zozeer omdat hij ‘van Awakenings is’, maar ook omdat het ding wellicht in de weg kan staan als er vliegtuigen landen. En het kost dus nogal wat, dus er zijn weinig festivals die het zich kunnen permitteren. Wat ik de rest van het jaar doe? Onder andere kermissen organiseren in Amsterdam en ik doe ook het Jordaanfestival. Eigenlijk ben ik altijd bezig.”

Zelf neemt hij komend weekend ook nog even een kijkje op het terrein: „Ik loop altijd een beetje rond. Ik vind het hartstikke mooi wat daar gebeurt. De aankleding is prachtig en het is altijd gezellig op Awakenings. Je ziet er van alles; Marokkanen, Nederlanders, Italianen, Duitsers, Amerikanen…. Daar geniet ik van, maar een dansje zie je me niet zo snel meer maken hoor. Ik ben niet meer zo danserig op mijn leeftijd. Alhoewel; ik draai wel eens dance als ik in de auto zit. Dus noem mij maar een moderne oude man.”