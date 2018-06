Stap in de wereld van Gorillaz

The Now Now heet het nieuwe, zesde album van de virtuele popgroep Gorillaz. Met spectaculaire optredens op Rock Werchter (5 juli), Sziget (9 augustus) en Lowlands (17 augustus) in het vooruitzicht stapt Metro in de wereld van Gorillaz en stelt je voor aan de hoofdrolspelers.

2-D

Voluit: Stuart Harold Pot. Zanger, toetsenist en geweten van de groep. Zijn bijnaam dankt hij aan verschillende ongelukken met mede-bandlid Murdoc, waarvan 2-D het lijdend voorwerp was, en waardoor er twee pinnen in zijn hoofd zitten. Zingt met de stem van Damon Albarn, bekend van Britpopband Blur, en spreekt met de stemmen van stemacteur Nelson de Freitas en de Britse komiek Kevin Bishop.

Murdoc

Brokkenpiloot, chagrijn en probleemkind Murdoc Faust Niccals is de bassist én oprichter van Gorillaz. En zoals dat gaat met bassisten, valt hij –zeer tegen zijn zin- het minst op binnen de groep. Terwijl hij eigenlijk de frontman had willen zijn van de band die hij startte. Zit momenteel in de gevangenis voor smokkelen en is dus niet te horen op The Now Now. Spreekt met de stem van de Engelse komiek en (stem-) acteur Phil Cornwell.

Russel

Drummer, percussionist en de meest relaxte van het stel, waardoor hij de band bij elkaar houdt. Tenzij een geest bezit van hem neemt, zoals die van zijn bij een schietpartij omgekomen rappende schoolvrienden. Op die momenten flowt Russel Hobbs als de beste rappers, zoals te horen in Clint Eastwood, de eerste hit van Gorillaz. Dat hoorde ook Murdoc, reden om hem te ontvoeren naar zijn Kong studio en hem de muziek van Gorillaz te laten horen. Dat beviel Russel wel, reden waarom hij besloot te blijven en zich aansloot bij de groep.

Noodle

Voormalig Japans kindsoldaat gespecialiseerd in oosterse vechtsporten. Na het mislukte experiment waarvoor ze werd opgeleid is ze in een kist naar Engeland gesmokkeld. Werd afgezet in de Kong studio bij 2-D. Toen die de kist opende, sprong Noodle er uit, speelde een gitaarsolo dat klonk als 200 demonen die in het Arabisch krijsten en werd direct aangenomen als gitarist van Gorillaz. Sinds dat moment uitgegroeid tot multi-instrumentalist en componist, met DARE als grootste hit. Spreekt en zingt met de stemmen van Cibo Matto-zangeres Miho Hatori, Talking Heads bassist Tina Weymouth en actrice Haruka Kuroda.

Ace

Vriend van Noodle en bekend als leider van de Gangreen Gang uit de Powerpuff Girls. Vervangt tijdelijk Murdoc als bassist in Gorillaz. Heeft met Murdoc gemeen dat hij altijd voor onrust en problemen zorgt, waar hij ook komt.

Jamie Hewlett

Brits tekenaar, verantwoordelijk voor de tekeningen en de verhalen van de bandleden van Gorillaz en met Damon Albarn bedenken van het concept van Gorillaz. De wereld van Gorillaz komt uit zijn koker. Bedacht en tekende ook de strip Tank Girl.

De La Soul

Invloedrijke Amerikaanse hiphopgroep die in 1989 in Nederland een nummer 1 hit scoorden met Me Myself and I. Te horen in de liedjes Momentz en de hit Feel Good Inc, waarvoor ze een Grammy wonnen. Partystarters die ook vaak met Gorillaz op tournee gaan.

London Gospel Community Choir

Oude bekenden van Albarn, want ook te horen op Tender van Blur’s album 13 (1999). Het koor zingt mee op twee nummers van Demon Days. Ook Elton John, Madonna en Paul McCartney riepen hun hulp in.

Danger Mouse

Beroemde Amerikaanse producer en helft van Gnarls Barkley. Werkte met Gorillaz aan hun meest succesvolle album Demon Days, waarvoor hij een Grammy-nominatie kreeg. Produceerde en schreef ook met en voor Adele, A$AP Rocky en Red Hot Chili Peppers.

Bobby Womack

Amerikaanse soulzanger die vooral in de seventies hits scoorde en zich in 2010 aansloot bij Gorillaz en zo een tweede succesperiode beleefde. Is te horen op tracks als Stylo, Bobby in Phoenix en Cloud of Unknowing. Toerde uitgebreid mee met de band. Albarn op zijn beurt produceerde Womacks album The Bravest Man in the Universe uit 2012. Womack overleed in 2014.

The Now Now verschijnt op 29 juni.

Gorillaz live:

Rock Werchter, Werchter (België): 5 juli

Sziget festival, Boedapest (Hongarije): 9 augustus

Lowlands, Biddinghuizen: 17 augustus