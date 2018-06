Elke week geeft Metro’s muziekjournalist Pierre Oitmann je vijf tips voor concerten die in de verkoop gaan. Check ook onze Spotify playlist, met van elke artiest drie nummers.

1. Florence + The Machine

Zangeres Florence Welch heeft één van de meest markante stemmen die we de afgelopen tien jaar gehoord hebben, met meezingbare hits als Shake It Out, Dog Days Are Over, Kiss With A Fist en die heerlijke cover van Candi Stations You Got The Love. Vrijdag verschijnt High As Hope, het vierde album van Florence + The Machine, gevolgd door een tournee die de band voor het eerst naar Rotterdam brengt. De door Jamie XX geproduceerde eerste single, Big God, is niet zo catchy en opbeurend als Florence’s eerdere hits, al leent deze onderkoelde, sobere productie zich uitstekend voor haar warme, krachtige stemgeluid.

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 25 maart 2019

Ticketprijs: € 39,- en € 45,-

Start kaartverkoop: woensdag 4 juli om 10.00 uur

Toptrack: Big God

2. Bizzey

De meest bekeken Nederlandstalige videoclip op YouTube staat niet op naam van De Jeugd Van Tegenwoordig, Boef, Broederliefde of Ronnie Flex. Nee, voormalig Yellow Claw-lid Bizzey strijkt met de eer. Zijn video voor Traag, een collab met Jozo en Kraantje Pappie, heeft bijna zeventig miljoen views op de teller staan. De aanstekelijke deuntjes van de als Leonardo Roelandschap geboren rapper lenen zich uitstekend voor een avondje vuig dansen, zoals we ongetwijfeld gaan meemaken tijdens zijn eerste soloshow in AFAS Live. Dit onder de noemer What Would Jesus Do?. Voor het zover is, zet Bizzey eerst nog enkele dancefestivals aan tot twerken.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 16 februari 2019

Ticketprijs: € 33,09

Start kaartverkoop: dinsdag 3 juli om 10.00 uur

Toptrack: Ja!

3. Enrique Iglesias

Er gaat geen zomer voorbij zonder dat Enrique Iglesias een lekkere zonnige deun uitbrengt. Dit jaar doet hij een gooi naar de titel ‘zomerhit van het jaar’ met Move To Miami, zijn zesde samenwerking alweer met Pitbull. Enrique is de meest succesvolle latinzanger sinds zijn papa hit na hit scoorde in de jaren ’70 en ’80. Dit najaar komt hij naar de Ziggo Dome om daar het merendeel van zijn 25 hits te zingen, van zijn internationale doorbraak Bailamos tot de ballad Hero en zijn nummer 1-hit El Perdón met Nicky Jam.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 9 november 2018

Ticketprijs: € 45,- tot € 79,-

Start kaartverkoop: vrijdag 29 juni om 10.00 uur

Toptrack: Move To Miami

4. Alan Walker

Anderhalf jaar geleden, toen Metro Alan Walker voor het eerst aan de tand voelde, zei de immer gemaskerde Noors-Britse danceproducer dat hij stond te popelen om naar Amsterdam te komen voor zijn eerste eigen show. Dat is de twintigjarige Walker blijkbaar goed bevallen, want na zijn concert in de Amsterdamse Melkweg en optredens op ADE en Pinkpop keert hij eind dit jaar terug naar de hoofdstad. Op de verjaardag van Sinterklaas pakt Walker uit met zijn aanstekelijke progressive-housenummers, waaronder natuurlijk zijn doorbraakhit Faded. Mogelijk heeft Alan Walker rond die tijd ook zijn langverwachte debuutalbum klaar.

Waar: Paradiso, Amsterdam

Wanneer: 6 december 2018

Ticketprijs: € 22,70 (excl. lidmaatschap)

Start kaartverkoop: vrijdag 29 juni om 10.00 uur

Toptrack: Faded

5. Alina Baraz

Het levensverhaal van de 24-jarige Alina Baraz leest als het script voor een klassieke Hollywood-film. Ze wordt geboren in Cleveland, Ohio als dochter van Russische immigranten en ze verhuist op haar negentiende naar Los Angeles om haar droom na te jagen. Na enkele singles met de electro-act Galimatias bracht Alina in april haar eerste solo-EP The Color Of You uit, waarop ze samenwerkt met R&B-zanger Khalid. Haar zwoele R&B met jaren ’90-invloeden viel eerder al in de smaak bij de heren van Coldplay, die Alina als voorprogramma neerzetten tijdens hun Amerikaanse tournee.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 21 november 2018

Ticketprijs: € 21,55 (excl. lidmaatschap)

Start kaartverkoop: vrijdag 29 juni om 10.00 uur

Toptrack: I Don’t Even Know Why Though



Luister meer van bovenstaande artiesten

Check ook onze Spotify playlist, met van elke artiest drie nummers.