Veilig slapen met de Kepler Night Nurse

De nachtdienst bij zorginstellingen is nu nog vaak een kwestie van rondes lopen en reageren op, vaak onnodige, alarmen. De inzet van slimme software ondersteunt de verpleging en geeft de bewoners meer privacy.

Gedrag herkennen en interpreteren

Binnen de zorg zijn er op dit moment ruim 100.000 openstaande vacatures. Naarmate er meer ouderen bijkomen, neemt de druk op de zorg verder toe. „Slimme software zal nooit alle verpleging kunnen vervangen maar biedt wel waardevolle ondersteuning”, stelt Harro Stokman, CEO van Kepler Vision. „Nu worden in de zorg tijdens nachtdiensten vaak nog bewegingssensoren gebruikt. Die kunnen alleen bewegingen detecteren. Er is behoefte aan software die gedrag van de bewoners kan herkennen en interpreteren.”

Registratie en analyse

Een team van wetenschappers, afkomstig van het kunstmatige intelligentie lab de van Universiteit van Amsterdam, heeft die vraagstelling centraal gesteld. „Het resultaat is de Kepler Night Nurse.”, vertelt Stokman. „De camera registreert en de software analyseert. Is er sprake van een ‘vreemde situatie’ dan krijgt de verpleging via hun telefoon een melding door. Deze kunnen bestaan uit ‘iemand zit al vijf minuten op de rand van het bed’, ‘iemand is al 15 minuten in de badkamer’, of ‘er is iemand gevallen’.”

Valse alarmen voorkomen

Doordat het systeem gedrag herkent en niet uitsluitend reageert op beweging worden valse alarmen voorkomen. „De Kepler Night Nurse geeft 99 procent minder valse alarmen dan bewegingssensoren. Maak je gebruik van slimme software dan is er per kamer slechts eens in de 25 tot 45 nachten sprake van een vals alarm. Dat scheelt enorm in de werkdruk voor de verpleging.”

„Slimme software zal nooit alle verpleging kunnen vervangen maar biedt wel waardevolle ondersteuning”

Privacy

„Een bijkomend voordeel is dat de bewoners hun privacy terugkrijgen”, stelt Stokman. „Gewoonlijk gaat de verpleging twee tot drie keer per nacht een kamer binnen om te kijken of alles goed is. Dat is niet langer nodig. Het idee dat de camera de privacy aantast, is niet terecht. Zodra het systeem is geïnstalleerd en afgesteld, is het alleen de software die meekijkt. Er zit dus niet iemand in een centrale de hele nacht alle camerabeelden te volgen.”

Databeveiliging

Ook vanwege de privacy van de bewoners heeft Stokman prioriteit gegeven aan databeveiliging. „Je wilt niet dat iemand toegang kan krijgen tot gevoelige informatie. Vandaar dat wij alles hebben gedaan om te voldoen aan de strengste internationale normen die er zijn. Ons systeem is nu “TüV geprüft” zoals dat heet. De Kepler Night Nurse is door TüV gecertificeerd voor onder meer informatiebeveiliging in de zorg.”

Onafhankelijke rapportage

Rapportages schrijven neemt voor zorgprofessionals veel tijd in beslag. „Daar is ook aan gedacht”, meldt Stokman. „Het systeem maakt een complete rapportage van alle activiteiten gedurende de nachtdienst. Een verpleegkundige hoeft dus niet meer zelf van iedere actie een notitie te maken. Diezelfde rapportage kan ook worden gebruikt voor overleg met de familie van de bewoner. Wat wij vaak horen, is dat de familie een heel ander beeld heeft van de gezondheidstoestand dan wel het slaapgedrag van de bewoner. De terugkoppeling en mening van het verplegend personeel werd dan als subjectief gezien. Nu kan de verpleging de rapportage gebruiken tijdens het overleg en heeft de familie een objectief beeld. Dat vergemakkelijkt het gesprek aanzienlijk.”

