Meer verbinding tussen generaties vermindert eenzaamheid

De helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. „Dat is niet alleen een probleem voor de senioren maar ook voor de maatschappij”, stelt Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

„Senioren vormen een enorm reservoir aan kennis, ervaring en levenswijsheid. Daar moeten wij juist veel meer oog voor hebben en gebruik van maken. Als je ook ouderen bij je eigen leven betrekt, maak je jouw en hun leven rijker, mooier en betekenisvoller. Je kunt bijvoorbeeld denken ‘wat kan ik voor ouderen betekenen’, maar je kunt ook denken ‘wat kunnen wij voor elkaar betekenen’. Dat vind ik een veel mooiere insteek.”

Acht dagen niemand zien of spreken

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. „Er is sociale eenzaamheid waarbij mensen maar weinig contact hebben met anderen. Daarnaast is er emotionele eenzaamheid. Dan zien ouderen wel andere mensen maar voelen zich niet verbonden. Zij hebben het gevoel niet van betekenis voor iemand te zijn. Onlangs hebben wij een onderzoek gedaan naar zomereenzaamheid. Ik schrok van de uitkomsten. Er zijn mensen die soms acht dagen lang niemand spreken. Neem van mij aan dat dat iets met je doet.”

Ziek van eenzaamheid

Van eenzaamheid kun je namelijk echt ziek worden. „Je ervaart stress, je weerstand wordt aantoonbaar minder en daardoor ben je vatbaarder voor infecties”, somt Vanderkaa op. „Eenzaamheid vergroot verder onder meer de kans op hartziekten en op de ziekte van Alzheimer. Ook zijn er de mentale aspecten. Wie geen of maar heel weinig contact heeft met anderen voelt zich al snel overbodig en dat kan leiden tot depressieve gevoelens en vragen als ‘heeft mijn leven nog wel zin?’ Eenzaamheid tast de kwaliteit van leven aan.”

„Juist kleine dingen maken vaak een wereld van verschil”

Elkaar helpen

Het mooie is dat er maar weinig voor nodig is om een eerste stap te zetten om die eenzaamheid te doorbreken. „Bel eens aan als iemand slecht ter been is en vraag of je misschien kunt helpen door de boodschappen te doen of de tuin bij te houden. Of vraag of je buurman of buurvrouw zin heeft in een kop koffie op afstand. Zo beteken je iets voor elkaar en help je elkaar.”

