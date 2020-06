Is jouw huis wel veilig?

Inbraak blijft een hardnekkig probleem. Volgens de cijfers van het CBS wordt er elk jaar ongeveer 65.000 keer ingebroken. Dat komt neer op ongeveer 178 inbraken per dag in ons land.

Tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’, het is dus belangrijk een ‘snelle kraak’ te bemoeilijken. Frans Brinkman, een gepensioneerde beveiligingstechnicus, controleert huizen van ouderen op veiligheid. Namens de seniorenorganisatie KBO-PCOB helpt hij mee aan een veilig gevoel in én rondom het huis.

Kans op inbraak minimaliseren

„Naast de juiste beveiliging is het ook belangrijk dat je deuren en ramen goed sluit, wanneer je het huis verlaat. Dat klinkt logisch, maar sommigen gaan maar vijf minuutjes weg voor een boodschap en laten een raam of deur openstaan. Doe dat niet!”

Als beveiligingsadviseur geeft Brinkman advies aan ouderen. „Aan de hand van een checklist controleer ik op veiligheid in en rondom de woning: wat zijn de verbeterpunten om eventuele inbraak of brand te voorkomen? Daarnaast kijk ik naar andere factoren. Gladde vloeren, losse kleedjes of een trap kunnen ook voor gevaar zorgen. Dat bespreek ik ook met ouderen.”

Hulpmiddelen voor beveiliging en veiligheid

Brinkman adviseert „vooral om rookmelders, koolmonoxidemelders en sloten met een Politiekeurmerk” aan te schaffen. „De rookmelder waarschuwt je op tijd als iets vlam vat en de koolmonoxidemelder geeft aan als er een ophoping van koolmonoxide is bijvoorbeeld bij een oude gasgeiser. Bij onvoldoende frisse lucht of te weinig ventilatie krijg je binnenshuis teveel koolmonoxide en daardoor ontstaat er een tekort aan zuurstof. Ze noemen koolmonoxide niet voor niks ‘de stille sluipmoordenaar’.”

De beste beveiliging

„Sloten vormen een apart verhaal; ik kom zoveel verkeerde, niet goedgekeurde sloten tegen. Daarnaast moet je het huis ook niet zodanig barricaderen, dat anderen je niet kunnen bereiken in noodsituaties. Er zijn namelijk huizen, waarvan de deuren inbraakbestendige sloten hebben met een extra vergrendeling door een schuif of hefboom. Perfect tegen inbrekers, maar als je gevallen bent en hulp nodig hebt, dan kunnen familieleden of zorgverleners jou lastig bereiken. Zorg liever voor een slot met een 3 puntsluiting. Deze sloten houden inbrekers buiten maar geeft familie, vrienden en zorgverleners die een sleutel hebben wel toegang.”

Videobeeld en kierstand

In sommige woningen zijn er intercoms of videoschermen bij deurbellen. In oude woningen zijn er soms nog de oude ‘spionnetjes’ aanwezig. Het is belangrijk om deze hulpmiddelen te gebruiken, zodat u zeker weet wie er voor uw deur staat. Vergeet ook niet een kierstandhouder te gebruiken, voordat u de deur opent. Het is wel belangrijk om deze er ’s nachts af te halen. „Sommige ouderen hebben bepaalde gewoonten, die het wel heel makkelijk maken voor inbrekers. Denk hierbij aan een brief op de deur met ‘Ben even weg’, een touwtje door de brievenbus of de huissleutel onder de deurmat te verstoppen.”

Persoonlijk alarm voor kwetsbare ouderen

„Een persoonlijk alarm zou ik ook zeker aanraden. Deze hangt aan een halsketting of aan een touwtje om de hals. Mocht er een noodsituatie zijn, dan kan door middel van op een knopje te drukken een familielid, vriend of zorgverlener worden gealarmeerd. Zo’n alarm is ook als waterdicht polshorloge verkrijgbaar, erg handig wanneer iemand onwel wordt onder de douche.”

