Hoe polette de brillenwereld op scherp zet

Wanneer het minder dan 10 euro kost om een bril te produceren waarom zou je er dan 500 euro voor betalen? Deze vraag is de drijvende kracht achter polette; een brillenmerk die een revolutie begon in de optiekmarkt. Door brillen inclusief glazen met sterkte wereldwijd aan te bieden vanaf 15 euro, maakt polette het de brillendragers duidelijk dat opticiens zeer hoge marges rekenen op producten die betaalbaar zouden moeten zijn.

Bedrijfsmodel

Polette kan deze eerlijke prijzen rekenen door hun unieke bedrijfsmodel: direct van de fabriek naar de consument. Door de eerste te zijn die dit model in praktijk bracht, kunnen alle gebruikelijke partijen tussen producent en gebruiker worden overgeslagen. Hierdoor worden de bijbehorende hoge marges die groothandelaars en verkopers doorgaans rekenen vermeden. Dankzij deze unieke opzet wordt polette ook wel de ‘Uber van de brillen’ genoemd. Ze verbinden in feite de fysieke met de digitale markt.

Ultieme winkelervaring

Met connected showrooms verspreid over Europa, waar je meer dan 1800 designs kunt passen en bestellen en waar je een gratis oogmeting kunt laten doen door professionele opticiens, werkt polette er hard aan om klanten de ultieme winkelervaring te bieden. Daarnaast werkt polette aan het ‘Make to Order’ systeem. Wat betekent dat ze hun ecologische voetafdruk beperken. Dit doen zij door geheel zonder voorraden te werken. Dit maakt het mogelijk om monturen en glazen te personaliseren voor klanten, zonder verspilling.

21de eeuw

De innovatieve aanpak die polette heeft omarmd wordt verder onderstreept door de recente introductie van een mobiele app. Via deze app is de manier waarop je een bril kunt bestellen geherdefinieerd. Jouw relatie met de opticien wordt hiermee naar de 21ste eeuw gebracht. Via een filter kun je gemakkelijk zoeken in een grote collectie aan designs. Vervolgens sla je jouw brilrecept binnen enkele seconden op. Hierna zijn er nog 43 opties om je glazen te personaliseren. Binnen een paar klikken bestel je jouw favoriete bril en kun je jouw pakketje wereldwijd laten bezorgen. Je kunt zelfs de QR-code van elk montuur scannen in de showroom en deze verschijnt direct op je scherm, klaar om te bestellen. Een nieuwe, makkelijke manier om brillen te shoppen.

Kwaliteit

Polette’s producten spreken voor zichzelf. Ze bieden een aantrekkelijk geprijsde bril aan zonder dat de kwaliteit verloren gaat. De prijzen van de glazen beginnen vanaf 10 euro voor een set en alle brillen krijgen een gratis UV400, kraswerende en ontspiegelende coating. De kwaliteit van de glazen en monturen is van topklasse. Dit komt door de investeringen die het bedrijf heeft gedaan in de laatste technologie in de werkplaatsen. Hierdoor is ook het visuele comfort van de glazen uitstekend. Op de monturen, gemaakt van premium materialen, krijg je een garantie van twee jaar. De indrukwekkende handgemaakte designs worden gemaakt van onder meer Italiaans acetaat en Japans titanium. Klanten krijgen de ultieme combinatie van betaalbaarheid en kwaliteit.

Achtergrond

De oprichters, Pauline Cousseau en Pierre Wizman begonnen Polette in 2011 in Shanghai. In de periode dat ze daar woonden ontdekten ze dat de productie van brillen slechts een fractie kost van de verkoopprijs. Het westen is simpelweg gewend aan hoge prijzen. Daar wilden Cousseau en Wizman verandering in brengen. Met dit idee en een startbudget van 2000 euro besloten ze polette.com te beginnen. Zij hadden als doel om de optiekmarkt te democratiseren door brillen voor zeer betaalbare prijzen aan te bieden en de klantervaring zo eenvoudig mogelijk te maken. Polette gelooft dat goed kunnen zien geen luxe zou moeten zijn, maar een mensenrecht. Dit is waarom polette de regels van de optiekmarkt graag herschrijft en hiermee doorgaat om te zorgen dat de hele wereld betaalbare brillen en oogzorg krijgt.

