Gezond gebit is van levensbelang

Tandenpoetsen maakt deel uit van onze dagelijkse mondhygiëne. Maar wist u dat een goede mondhygiëne ook zeer belangrijk is voor onze algehele gezondheid? Tandarts Richard Kohsiek vertelt ons hier meer over.

Nu weten de meeste mensen wel, dat het belangrijk is om het gebit dagelijks goed te onderhouden voor een optimale mondgezondheid. Al zijn wetenschappers tot de ontdekking gekomen, dat de gezondheid van tanden, kiezen en het tandvlees veel invloed heeft op de totale gezondheid van de mens. „Ja, dat klopt. En ergens is het ook wel logisch, want de mond is toch de meest toegankelijke ingang tot de rest van het lichaam. Niet alleen via de spijsverteringcyclus, maar vooral via de bloedsomloop”, vertelt Kohsiek.

In hoeverre kunnen slechte bacteriën in de mond gevolgen hebben voor je hele lichaam?

„Er zijn verschillende onderzoeken geweest, die aantoonden dat er een duidelijke relatie bestaat tussen ontstoken tandvlees en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, aangezien een ontsteking in het tandvlees direct toegang heeft tot de bloedcirculatie van het lichaam. Het is daarom zelfs van levensbelang om het gebit goed te onderhouden, zodat uw lichaam in een zo gezond mogelijke staat blijft.”

Dan is des te belangrijk, dat iemand een slechte mondgezondheid bij zichzelf kan herkennen. Is dat ingewikkeld voor een leek?

„Nee, integendeel, dat is heel simpel: een slechte mondgezondheid zie je en dat ruik je. Het aangezicht van een gebit geeft al direct een duidelijke indicatie: zijn de tanden aangetast of verkleurd? Dan is er werk aan de winkel. Vaak is dit het resultaat van opgebouwde tandplak of aanslag door koffie en thee. Bij bloedend of gevoelig tandvlees moet u waakzaam zijn en een slechte adem kan ook duiden op een slechte mondgezondheid.”

Hoe herken je gezond tandvlees?

„Sommige mensen denken dat donkerrood tandvlees normaal is. Anderen denken dat bloedend tandvlees een heel gewoon verschijnsel is na óf tijdens het poetsen. Maar niets is minder waar! Natuurlijk kan te hard poetsen tot bloedend tandvlees leiden, maar een normale poetsbeurt behoort dit niet te doen. Gezond tandvlees is (licht) rood of roze zonder spontane bloedingen. Daarom kan ik het niet vaak genoeg benadrukken: het is belangrijk om halfjaarlijks het gebit te laten controleren om erger te voorkomen. Verder is het een goed moment om op detailniveau op de hoogte te blijven van uw mondgezondheid. Een gezond gebit is natuurlijk een mooi visitekaartje, dus uit esthetisch oogpunt is ook het belangrijk om het gebit goed te blijven onderhouden. Want voorkomen is beter dan genezen!”

Dan rijst de vraag: welke maatregelen kunnen we zelf nemen op het gebied van preventie en reiniging, zodat wij onze mondgezondheid goed op peil kunnen houden?

„Wat de meesten van ons ooit geleerd hebben: tweemaal per dag de tanden en kiezen goed poetsen. Neem het liefst twee minuten per poetsbeurt. Daarnaast mag niet vergeten worden om tussen de tanden en kiezen schoon te maken. Ik adviseer hierbij om tandenstokers of anders tandenragers te gebruiken. Met deze middelen kunt u niet alleen goed schoonmaken, maar kunt u ook het tandvlees masseren. Want naast schone tanden en kiezen is gezond tandvlees ook onontbeerlijk voor een goede mondgezondheid!”

