Dankzij rolstoelauto kan Magda uitwaaien op het strand

Magda (92) is in Loosduinen geboren, op steenworp afstand van het strand. Zij bracht samen met haar gezin talloze zomers door op het strand van Scheveningen. Een dagje naar de kust is vanwege haar elektrische rolstoel een uitdaging. Aangepast vervoer is nodig. De Zonnebloemauto bracht Magda en haar dochter terug naar haar lievelingsplek.

Dankbaar

Magda heeft als kind polio gehad. Hierdoor is ze minder mobiel. Inmiddels is ze al een aantal jaren afhankelijk van een elektrische rolstoel en woont ze in een aanleunwoning in Rijswijk. Haar dochter Dineke reist wekelijks vanaf haar woonplaats in het Zeeuwse Kloetinge naar Rijswijk om haar moeder met van alles te helpen. Hier is Magda maar al te dankbaar voor. Waar zij nog meer dankbaar voor is zijn haar herinneringen aan het strand van Scheveningen. Ze besloten samen om erop uit te gaan.

Kustlijn

Eenmaal aangekomen aan bij het strand bereiken ze via een betonnen pad samen de vloedlijn. Magda kijkt naar de golven, terwijl Dineke schelpjes opraapt. „Ik wist niet dat dit pad er was. Wat een ontdekking! Ik word er zo blij van om hier samen te staan. Hoe lang is dit niet geleden? Hier liggen zoveel dierbare herinneringen.” Dineke omhelst haar. „Weer een hoogtepunt, mam.” Magda knikt. Magda geniet zichtbaar van de zonnestralen op haar gezicht en de zeelucht die ze na al die jaren weer op kan snuiven. In de verte zie je de vuurtoren waarvan je een mooi uitzicht hebt over de sikkelvormige baai met aan het einde de pier met het kenmerkende reuzenrad.

Onbezorgd erop uit

Even later, in het strandrestaurant, hapt Magda in een garnalenkroketje. Ze zit prinsheerlijk in het zonnetje op het terras, uit de wind én met uitzicht op ‘haar zee’. Waar de surfers het ervan nemen op de gestroomlijnde golven. „Heerlijk om samen helemaal uit het leven van alledag te zijn. Zeggen waar je zin in hebt, wat je leuk vindt om te doen. Soms ga ik wel met de taxi, maar die komt dan te vroeg en dan weer te laat. Met deze auto heb je alles zelf in de hand. Ik wist niet wat we precies gingen doen vandaag. Verras me maar, zei ik. Het is een feestje gebleken. Een dag zo onbekommerd met je kind op stap kunnen is ontzettend waardevol. Helemaal op mijn leeftijd. Ik kan mijn geluk niet op.”

De Zonnebloemauto

De Zonnebloemauto is een rolstoelauto voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel, en is te huur voor 40 euro per dag. Er staan meer dan vijftig auto’s verspreid over Nederland. Doordat de auto door een familielid bestuurd kan worden, is het mogelijk om ook in deze coronatijd onbezorgd eropuit te gaan. Lees meer over de Zonnebloemauto en hoe het huren in zijn werk gaat.

De gebeurtenissen in dit artikel hebben plaatsgevonden voordat de intelligente lockdown door COVID-19 van kracht ging.

