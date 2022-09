Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste lhbti-personages in Peppa Big verdelen de meningen op sociale media

Eerder deze week was er voor het eerst een lesbisch koppel te zien in de kinderserie Peppa Pig, Peppa Big in het Nederlands. De aflevering ‘Families’, die werd uitgezonden op de Britse televisie maakte niet zozeer veel los bij kinderen die keken, maar vooral bij hun ouders.

Nadat Disney in 2020 hun eerste homopersonage had geïntroduceerd in de film Onward volgt nu dus Peppa Big. Heel baanbrekend is het niet: In 2019 was bijvoorbeeld al de eerste homobruiloft te zien in de Amerikaanse kinderserie Arthur.

In de aflevering van eergisteren kwam Peppa’s vriendin Penny de IJsbeer langs. Ze legt uit dat ze twee moeders heeft: „Mijn ene moeder is dokter en de ander kookt vaak spaghetti.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Well what do you know? My kids saw the first same-sex couple on Peppa Pig and the world didn’t end. Penny Polar Bear said she lives with her ‘mummy and her other mummy’ and the four horsemen of the apocalypse didn’t came storming over the horizon to bring humanity to a close. pic.twitter.com/dtcHMDXJt5 — Simon Harris – #LovelyBitOfSquirrel (@simonharris_mbd) September 7, 2022

Eerste lhbti-personages in Peppa Big

Het programma is al sinds 2004 op televisie te zien. Dit is de eerste keer in achttien jaar dat er een lhbti-koppel in voorkomt. Dat kwam overigens niet helemaal uit het niets. Twee jaar geleden werd er al een petitie gestart op een Amerikaanse site waar mensen voorstelde om een homokoppel te introduceren in de serie. De petitie kreeg bijna 24.000 handtekeningen.

„Kinderen kijken Peppa Big op een beïnvloedbare leeftijd”, zei een van de petitieschrijvers. „Het weglaten van ouders die homo of lesbisch zijn, leert hen dat alleen gezinnen waarvan de ouders een ander geslacht hebben normaal zijn. En dat is natuurlijk niet zo.”

‘Wereld is niet opeens vergaan’

Na de uitzending barstte het los op Twitter. Er was een debat gaande over Penny de IJsbeer en haar ouders: kan dit eigenlijk wel? „Lesbiennes in Peppa Big… kan een kinderserie niet gewoon voor kinderen zijn?”, schrijft een criticus. Hij beschuldigt de serie van hokjes afvinken. Een ander nuanceert zijn mening ietwat: „Ik heb geen probleem met lhbti’ers, maar waar ik wel een probleem mee heb is dat het kinderen zo jong aangeleerd wordt. Breng ze niet in de war en laat ze gewoon kind zijn.”

Een andere vrouw reageerde op hem: „Wat weet jij er nou van? Mijn kinderen zagen de aflevering met twee moeders. De wereld is niet opeens vergaan hoor.” Zo zijn er wel meer van dit soort reacties, sommige mensen geven op sociale media aan juist heel blij te zijn met deze representatie. Weer anderen vinden dat je je „moet schamen” als je als volwassene op je teentjes getrapt bent vanwege een lesbisch stel in een cartoon voor kinderen.