Fotoreportage ‘Dads’ geeft inkijk in het homovaderschap in VS

De Belgische fotograaf Bart Heynen adopteerde met zijn partner een tweeling in Amerika. Zijn reis naar vaderschap als homoseksuele man voelde „eenzaam” en hij zocht naar gelijkgestemden. Daar ontstond de fotoreportage Dads waarvoor hij homostellen met kinderen in Amerika vastlegde.

Het homohuwelijk en de vrijheid om een gezin te stichten was in Amerika een aantal jaar geleden nog ondenkbaar. Heynen, die zelf vader is van de inmiddels 10-jarige tweeling, emigreerde van België naar New York. Zijn kinderen adopteerden hij en zijn partner in Californië.

Fotograferen van homostellen en het vaderschap

In 2016 begint de Belgische fotograaf met het fotograferen van homostellen en hun zoektocht naar het vaderschap. Hij fotografeerde gezinnen in New York, Utah, Alabama, Nebraska, Minnesota, Californië en alle andere staten waar hij families bezocht. Eén foto uit de reportage is van hemzelf en zijn partner. Nog gefotografeerd in zijn bed in Antwerpen. De fotoreportage Dads omvat volgens de fotograaf het brede spectrum van vaderschap in de VS. Getrouwde vaders, vrijgezelle vaders en weduwnaren. Maar ook families uit de stad tot aan de buitenwijken. Of mannen met verschillende afkomst, etniciteit en religie.

Tegen CNN vertelt de Belgische fotograaf: „Ik voelde me eenzaam als homoseksuele vader.” Dat terwijl hij natuurlijk een partner heeft. „Meer eenzaam in de zin dat alle andere gezinnen die ik ken, bestaan uit hetero koppels.” Daarnaast wilde hij aan zijn kinderen laten zien dat er meer vaders zijn met homoseksuele geaardheid.

De rol van het draagmoederschap

Zelf is Heynen 25 jaar samen met zijn partner Rob Heyvaert. Toen zij hun relatie begonnen was het homohuwelijk in België nog niet legaal. Aan kinderen durfde de fotograaf destijds niet te denken. In België werd het adoptie voor homokoppels legaal vanaf 2003. Maar betaald draagmoederschap is nog steeds verboden. Amerika beschikt over vijftig staten met allemaal een andere regelgeving. Dit geldt ook voor betaald draagmoederschap. Terwijl dit boek verschijnt worden homorechten nog steeds niet in alle staten geaccepteerd.

Heynen wilde ook de rol van de draagmoeder belichten. Volgens hem staan homoseksuele vaders voor aan aantal moeilijke beslissingen. Kies je voor adoptie of draagmoederschap? Wie wordt de biologische vader? Wat vertel je uiteindelijk aan het kind? Wordt een familielid de draagmoeder? Of kies je voor een onafhankelijk persoon? Bij Heynen zelf kozen ze voor een draagmoeder in Californië, slechts een maand voor de geboorte van hun tweeling. Het stel adopteerden uiteindelijk de kinderen.

Vaders op de foto’s

Heynen fotografeerde onder meer Mow en Chris met hun pasgeboren baby bij een tankstation. Na een 14 uur-durende rit van Tennessee naar New York. Betaald draagmoederschap is pas sinds dit jaar legaal in New York. Of het verhaal van Elliot en Matthew waarbij op de foto ook de zus en moeder van Elliot aanwezig zijn. Zij waren de eiceldonor en draagmoeder voor de twee vaders.

Ook fotografeerde Heynen Bryce Abplanalp en Jeffrey Wright uit Salt Lake City Utah. Samen met hun twee kinderen en draagmoeder Julie. Het stel werd streng-religieus opgevoed binnen een Mormoonse gemeenschap, maar verlieten uiteindelijk hun kerk. „In Utah zijn de meeste vrouwen Mormoons. Mormonen geloven niet in het homohuwelijk en het krijgen van kinderen” , vertelt Bryce Abplanalp tegen CNN. Hij en zijn partner twijfelden niet om hun verhaal te delen. „Doordat we ons verhaal delen, kunnen we wellicht iemand helpen die het zwaar heeft. En laten zien dat alles mogelijk is in de wereld.”

Beeld van vaderschap veranderen

Een andere foto laat het verhaal zien van DaRel and Charles Barksdale en hun driejarige zoon. Ze wonen in Mitchellville, Maryland. „Ik denk dat dit boek hopelijk het standaard beeld van vaderschap verandert”, vertelt Barksdale.

Ben je benieuwd naar het boek van Bart Heynen, je vindt hier een preview van Dads. Natuurlijk wilden we je deze pareltjes niet onthouden en vind je hieronder een deel van het werk van de Belgische fotograaf.

Jonathan en Eric met hun familie tijdens de sjabbatzegeningen. Brooklyn, New York Al en Chris met hun zonen Tommy en Luca. Asbury Park, New Jersey © Bart Heynen van 'Dads' gepubliceerd door powerHouse Books.jpg Dimitry en Robert met Maxim en Mila. New York City Glenn met zijn familie in gesprek met de buren. Brooklyn, New York Harrison en Christopher met hun dochter Genhi. Brooklyn, New York Johnny met zijn man en kinderen. Totowa, New Jersey Ik en Rob met Ethan en Noah om 630 AM. Antwerpen, België Milo met haar vaders en zus. New York City Pedro, alleenstaande vader van een drieling, met Mandi (surrogaat) en Sloane (eierdonor). Miami, Florida Tom en Mike met hun zoon Jack bij een lacrossepraktijk op Horace Mann School, Bronx, New Yor Txema en Pablo en hun pasgeboren zoon op de ochtend van zijn geboorte. Monticello, Minnesota Uma met haar vaders, tante en grootmoeder. Omaha, Nebraska Vernon en Ricardo met hun tweelingmeisjes thuis. Clinton, Maryland Dennis kamt Élans haar. Brooklyn, New York Art en Jim met hun zoon Ethan en zijn verloofde Rose. Providence, Rhode Island