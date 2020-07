Woon jij in een Regenboogstad?

Lang niet alle (Regenboog)steden hebben een eigen Pride. Dat is ook niet nodig. Al is het ‘Pride-gevoel’ voor de LHBTQI+-gemeenschap erg belangrijk. Hieronder lees je hoe jij zelf aan de slag kunt in jouw eigen gemeente.

Dit artikel is gecreëerd door Mediaplanet en Movisie.

75 gemeenten

Nederland telt steeds meer Regenboogsteden, intussen al 75. Deze gemeenten zetten zich extra in voor lesbische, homo, bi, trans, queer en intersekse (LHBTQI+) inwoners. Het is belangrijk om jezelf te kunnen zijn en je veilig te voelen, zeker in je eigen woonplaats. Een aantal Regenboogsteden maken daar al extra werk van, maar als inwoner kun je ook zelf aan de slag.

Coming Out Woerden

De inwoners van Woerden vonden dat LHBTQI+-gemeenschap te weinig zichtbaar is in hun woonplaats. Ze richtten daarom ‘Coming Out Woerden’ op en organiseerden in 2018 de eerste Regenboogweek. Een week met verschillende activiteiten. Het bleek een groot succes, want komende oktober staat de derde editie gepland. Woerden is overigens nog geen Regenboogstad.

Regenboogstad Zutphen

Twee inwoners uit Zutphen waren niet zo enthousiast over het plan van de gemeenteraad om een regenboogzebrapad aan te leggen. Zonder lokaal LHBTQI+-beleid is zo’n pad maar nietszeggende symboolpolitiek, vonden ze. Hun reactie leidde tot een initiatiefgroep. Resultaat: in 2017 ondertekende de gemeente Zutphen met het ministerie van OCW een verklaring en werd daarmee een Regenboogstad.

Club-T Zwolle

Door in gesprek te gaan met het lokale COC ontstond bij trans vrouw Heleen het plan om een ontmoetingsplek te starten voor trans personen uit Zwolle en de omliggende regio. Ze startte in 2016 en inmiddels is Club-T Zwolle uitgegroeid tot een vertrouwde plek voor ontmoetingen, maar ook voor één-op-één gesprekken, informatie en begeleiding.

Wat kun jij doen?

Meld je aan bij een LHBTQI+-organisatie in je gemeente/regio of start een eigen initiatief.

Zorg dat er zoveel mogelijk LHBTQI+-inwoners mee kunnen doen. Vraag je gemeente(raad) om een lokaal LHBTQI+-actieplan of bied aan mee te denken hierover.

Stuur een brief aan je gemeente(raad) en check of er eventueel budgetten zijn voor bewonersinitiatieven. Hijs de regenboogvlag op bijzondere LHBTQI+-dagen en roep andere inwoners, scholen, organisaties en bedrijven op om mee te doen.

Bijvoorbeeld op de Dag tegen LHBTI-fobie (17 mei) en Coming Out Dag (11 oktober). Zoek samenwerkingen met lokale organisaties en bedrijven voor ondersteuning.

Mogelijk kunnen ze een locatie of geld beschikbaar stellen, of op een ander manier helpen bij je idee!

Meer weten?

Meer tips en informatie over Regenboogsteden kun je vinden op www.movisie.nl/lhbti

Hier kun je zien of jouw gemeente een Regenboogstad is.

Redactie: Movisie

