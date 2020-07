Talitha voedt haar dochter op in een meeroudergezin

Talitha Nöllen zit in het bestuur van Stichting Gay Rotterdam. Onlangs kregen zij en haar vrouw een dochtertje. Maar hun gezinssamenstelling is iets anders dan je zou verwachten. Ze voeden hun kind namelijk samen met een homostel op, waarvan er één de biologische vader is.

Dit artikel is gecreëerd door Mediaplanet en Zij aan Zij.

Waarom heb je ervoor gekozen je kind in een meeroudergezin op te voeden?

„Wij hebben dus een ‘meeroudergezin,’ een ander woord voor co-ouderschap. Hier hebben we bewust voor gekozen zodat ons kind een band kan opbouwen met de biologische vader. Tegelijkertijd gunden wij de wensouders een kindje. Dat pakte gelukkig heel goed uit! Op onze blog ‘Pride and Porridge’ kun je hier meer over zien en lezen!”

Waarom zijn jullie gaan bloggen over ‘roze’ co-ouderschap?

„Wij hadden al een tijd geleden besloten dat co-ouderschap goed bij ons zou passen, maar we konden weinig ervaringsverhalen vinden op het internet. Ook spraken we een journalist die voor een open-minded medium schrijft, maar nog nooit van deze gezinssamenstelling gehoord had. Hierdoor realiseerden we ons dat er nog weinig informatie over co-ouderschap te vinden is en hebben we besloten om onze eigen ervaringen met het co-ouderschap publiekelijk te gaan delen.”

„We krijgen voornamelijk positieve reacties via onze website en Instagram. We merken daardoor dat wij een inspiratie kunnen zijn voor anderen en kunnen laten zien hoe het ook kan. Andere homo’s of lesbiennes met een kinderwens kunnen door onze blog gaan denken: ‘Misschien is dit ook wel iets voor mij.’ Wij zijn heel gelukkig met ons gezinnetje, en dat laten we graag zien!”

Je zit ook in het bestuur van Stichting Gay Rotterdam. Wat doet deze stichting?

„Gay Rotterdam is een platform voor de LHBTQI+-community in Rotterdam of voor mensen die Rotterdam willen bezoeken. Het is ooit voortgekomen als een plan vanuit de gemeente om Rotterdam meer te representeren als een vriendelijke en open-minded stad. Uiteindelijk zijn we een aparte stichting geworden en werken we alleen maar met vrijwilligers.”

„Op onze website en socialmediakanalen informeren we over alles wat maar met de LHBTQI+-community te maken heeft in Rotterdam. Ons laatste projectje was dus de Facebook Community City Guide van Rotterdam! De stadsgids is in de hele stad gratis te verkrijgen, bijvoorbeeld bij de Rotterdam Tourist Informationpunten, maar hij is ook online beschikbaar. Onder het kopje ‘Cultuur & Entertainment’ vind je onze bijdrage.”

