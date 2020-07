Help, mijn collega is homo!

Remco Boxelaar is oprichter van Corporate Queer, een organisatie die op een positieve manier de heteronorm in het bedrijfsleven bevraagt en uitdaagt. Hij geeft ons vijf tips om de inclusie van LHBTQI+’ers op de werkvloer te bevorderen.

Dit artikel is gecreëerd door Mediaplanet en Corporate Queer.

1. Stel je kwetsbaar op

Wat is jouw ervaring met anders zijn? Wanneer heb jij je buitengesloten gevoeld? Wees je als leidinggevende bewust van jouw hiërarchische positie en hoe mensen naar je opkijken. Je staat immers hoger op de ladder dan zij. Deel je persoonlijke verhaal en nodig anderen uit dat ook te doen. Ga op zoek naar concrete voorbeelden hoe uitsluiting werkt. Met het mandaat dat je hebt in jouw rol kun je de status quo in beweging brengen en daadwerkelijk verandering creëren. Zo ben je een rolmodel voor anderen.

2. Onderwijs jezelf

Het is niet erg als je niet precies weet wat alle letters van het LHBTQI+-alfabet betekenen. Maar weet dat je veel online kunt opzoeken. Daarnaast wil ik je vragen om je queer collega niet continu te gebruiken als wandelende encyclopedie. Jouw educatie is aan jou, en aan jou alleen. Denk na over de privileges die je hebt en hoe je deze kunt inzetten om anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen.

3. Ga het ongemak niet uit de weg

Durf het gesprek aan te gaan op kantoor over institutioneel racisme in ons land, welk effect dat heeft op onze bedrijfsvoering en probeer de worsteling te begrijpen van gemarginaliseerde groepen. In het geval van de LHBTQI+-gemeenschap gaat het over mensen met een andere seksuele voorkeur dan hetero, trans personen en individuen met geslachtskenmerken die niet 100% mannelijk of vrouwelijk zijn (dan ben je geboren met een intersekse conditie).

Doe ook je best om het verschil tussen die drie te snappen: gender zit tussen je oren, geslacht tussen je benen en je hart vertelt je op wie je verliefd wordt.

4. Vermeld je voornaamwoorden

Hoe word je zelf het liefst aangesproken? Mannen normaliter met hij, vrouwen met zij en neutraal (of non-binair) kan dat met hen of die. Noteer dat ook in je e-mailhandtekening. Vaak plakken we al snel het label ‘man’ of ‘vrouw’ op iemand bij het zien van een masculiene of feminiene naam. Pas op met die aannames.

5. Herken de binariteit in onze samenleving

In formeel taalgebruik en aanspreekvormen zie je vaak ‘de heer’ of ‘mevrouw’ terug. Ik geloof niet dat we de zeven miljard mensen op deze aarde kunnen reduceren tot twee genderhokjes. Waarom zijn er gescheiden toiletten? Heb je dat thuis ook? Waarom baseert de kapper de prijs op je gender?

Ons brein wil graag de wereld om ons heen begrijpen en structureren. Maar daarmee wordt de norm, wat wij als normaal beschouwen, soms heel nauw. Waarom is nagellak voor vrouwen en een stropdas voor mannen? Kijk op jouw werk naar wat er is opgeschreven over kledingvoorschriften en of daar onnodig onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dat zou ik eruit halen. Herschrijf vacatureteksten van ‘we zoeken een gedreven netwerker’ naar ‘we zoeken iemand die de relaties met onze stakeholders kan onderhouden’. Dat klinkt al heel anders!

Kortom: het gaat om tact, voelsprieten en inlevingsvermogen. Verplaats je in de ander.

Hier lees je meer.

Redactie: Corporate Queer

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.