5 tips tegen minderheidsstress

Minderheidsstress is, het woord zegt het al, extra stress of spanning waar je mee te maken krijgt als minderheid. Denk hierbij aan discriminatie en uitsluiting. Blijkbaar pas je niet binnen de kaders die de maatschappij voor je heeft bepaald. Logischerwijs ervaar je daar stress van. Wat kun je ertegen doen? Zeger, een vijftienjarige transjongen uit Zierikzee, geeft tips over hoe je hiermee omgaat.

Zoek rolmodellen

Zelf had Zeger geen rolmodellen toen hij twijfelde over zijn identiteit. Hij had het gevoel dat hij de enige was. Tijdens Paarse Vrijdag bij hem op school kwam hij erachter dat dit niet zo was. Hier heeft hij andere LHBTQI+-jongeren ontmoet. Dit was voor Zeger persoonlijk een belangrijk moment. Ook heeft hij daarna een Gender & Sexuality Alliance (GSA) opgericht. Zo kan hij voor anderen het voorbeeld zijn die hij zelf niet had.

Ontmoet gelijkgestemden

Bij de GSA heeft hij al verschillende personen ontmoet die zich herkenden in zijn verhaal. Het is fijn om te merken dat je niet alleen bent en je verhaal kwijt kan. Ook bij Jong&Out heeft hij vrienden leren kennen. Een keer in de maand komen LHBTQI+-jongeren vanuit de hele provincie samen om wat leuks te doen. Dat kan van alles zijn; films kijken, spelletjes spelen of kletsen. Ook buiten Zeeland ontmoet hij jongeren via de app van Jong&Out waar je kan chatten. Daarnaast is hij ook een keer naar het HoJo-kamp geweest. Hierdoor weet Zeger dat hij niet alleen is en altijd bij iemand terecht kan met zijn verhaal. Vanuit Jong&Out wordt er ook jaarlijks een kamp en een landelijke dag georganiseerd. Genoeg mogelijkheden dus om anderen te ontmoeten.

Zoek een uitlaatklep tegen nare opmerkingen

Helaas kom je niet altijd alleen maar gelijkgestemden tegen. Doordat Zeger openlijk en zichtbaar laat zien wie hij is, krijgt hij via social media maar ook op school te maken met nare opmerkingen. Soms is het moeilijk om dat van je af te zetten. Voor Zeger heeft het geholpen om een uitlaatklep te hebben, voor hem is dat door erover te praten met familie en vrienden. Iedereen heeft een andere uitlaatklep, iets creatiefs, sportiefs of sociaals. Vind iets wat bij jou past!

Blijf jezelf!

Misschien kan het moeilijk zijn om door de stress en spanning jezelf te blijven en voelt het makkelijker om je aan te passen aan de norm. Toch spreekt Zeger uit ervaring wanneer hij zegt dat het belangrijk is dat je jezelf blijft. Doe wat goed voelt voor jou en probeer een fijne plek te vinden waar jij je veilig voelt om te zijn wie je bent.

Bestorm de gendernorm

Zoals je al hebt kunnen lezen komt deze stress en spanning doordat er een bepaalde norm is waar iedereen zich, soms onbewust, aan blijft houden. Jij kan daar verandering in brengen. De maatschappij en dus de norm wordt door ons allemaal bepaald. Luister naar verhalen van anderen en leer hiervan. Probeer bij jezelf na te gaan waarom jij iets raar vindt en maak het normaal.

Zit jij ergens mee? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

