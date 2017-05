Mosterdsoep met paprika en prei

Ingrediënten

50 ml olijfolie

1 grote wortel, in plakjes van 1 cm

1 middelgrote ui, grof gesnipperd

½ rode Spaanse peper, fijngesneden

1 teen knoflook, grof gesneden

250 ml room

90 g dijonmosterd (5 el)

1 l water

1 rode paprika, geroosterd, in blokjes

¼ spitskool, in reepjes van 0,5 cm dikte

1 prei, in dunne halve ringen

versgemalen zwarte peper en

zeezout

bosui, in dunne reepjes of ringetjes, om te garneren

Bereiding

Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit daarin de wortel, ui, Spaanse peper en knoflook tot de wortel zeer zacht is. Voeg dan de room, de mosterd en het water toe. Breng aan de kook. Draai dan meteen het vuur uit en pureer de soep met een staafmixer glad en romig. Roer de geroosterde paprika, spitskool en prei door de soep. Laat even staan zodat de kool een beetje gaar kan worden. Breng op smaak met zwarte peper en zeezout. Serveer de soep met reepjes of ringetjes bosui.

