Crab cakes met mango-sriracha-mayo

Ingrediënten

crab cakes

1 ei, 3 el mayonaise, 1 tl dijonmosterd, 1½ tl worcestersaus, ½ tl tabasco, ¼ tl knoflookgranulaat, ½ tl gerookte paprikapoeder, ½ rode paprika, in kleine blokjes gesneden, 3 lente-uitjes, in dunne ringen gesneden, 1 el fijngehakte bladpeterselie, 4 sneetjes witbrood, korst verwijderd, licht gedroogd en fijngehakt, zout en versgemalen zwarte peper naar smaak, 500 g jumbo lump-krabvlees (indien uit blik: uitgelekt)

mango-sriracha-mayo

50 g mayonaise, 3 el sriracha

1 rijpe mango, geschild en pit verwijderd, sap van ½ citroen

zout en peper

Bereiding

Meng in een kom het ei, de mayonaise, mosterd, worcestersaus en tabasco en roer ze goed door elkaar. Doe de overige ingrediënten behalve het krabvlees erbij en meng goed. Voeg als laatste het krabvlees toe en roer het er met de hand zorgvuldig door. Verdeel het mengsel in acht gelijke balletjes. Vorm de balletjes tussen je handen in een hockeypuckvorm door stevig te drukken. Laat de cakes 1 uur rusten in de koelkast. Bereid een BBQ voor op direct grillen en verhit deze tot een temperatuur van 180 °C is bereikt. Ga je voor safe, verhit dan alvast de bakplaat of plancha mee. Maak ondertussen de mango-sriracha-mayo door alle ingrediënten samen te voegen en te pureren met een staafmixer of keukenmachine. Controleer op smaak en voeg eventueel zout of versgemalen zwarte peper toe. Leg de crab cakes op de grill, bakplaat of plancha en zet de deksel terug op de BBQ. Laat de crab cakes in 6-8 minuten bruin worden en draai ze pas om als ze stevig aanvoelen en los beginnen te komen van het grillrooster. Gaar de andere zijde circa 4 minuten, tot ook deze mooi bruin en krokant is. Serveer de crab cakes met de verse mango-sriracha-mayo om te dippen.

Uit: Smokey Goodness 2, Jord Althuizen, 24,99 euro