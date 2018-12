’s Werelds meest bizarre weekendmarkt

De Chatuchak Markt in Bangkok – ook wel Jatujak of JJ markt – is een ware sensatie. ’s Werelds grootste markt heeft maar liefst 15.000 marktkraampjes, verdeeld over 14 hectare en trekt elk weekend gemiddeld 200.000 bezoekers. Met 27 secties en 11 categorieën kun je hier je lol op. Van antiek naar kleding, tot reptielen: er is niks wat je hier niet kunt kopen. Ons tweede bezoek was net zo overweldigend als het eerste en natuurlijk vertellen we je er graag meer over!

De bus bleek toch niet de handigste manier om naar de markt te komen. Via een onhandige – en misschien een beetje gevaarlijke – route lopen we richting de markt. Eigenlijk hebben we er nog niet heel veel over gehoord van andere reizigers, maar volgens TripAdvisor is het een van de hoogtepunten van Bangkok. Dus riskeren we ons leven en wandelen we langs de snelweg na de veel-te-lange busrit. Zo’n lokale bus is verre van ideaal, maar wel goedkoop. Misschien was onze route-inschatting niet de beste en blijkbaar kun je het park dat we moeten doorkruisen niet aan elke kant inlopen. Vandaar dat we langs de snelweg moeten lopen. Gelukkig kunnen we vrij snel het park in – oké, niet via een officiële ingang. In het park staan we even raar te kijken van de knuffelende marmotten die we tegenkomen. Blijkbaar begint de gekkigheid van de Chatuchak markt hier al.

Hier ons wekelijkse vlog:

Vismarkt

En na een hele onderneming lopen we eindelijk op de markt. Door onze vreemde route starten we ons avontuur op de vissenafdeling. In 1942 was de vismarkt de eerste markt in Bangkok, die uiteindelijk uitgroeide (en een paar keer verplaatste) tot de Chatuchak markt van vandaag. De visafdeling is zeker een interessante afdeling om te beginnen. We zien tropische vissen die we nog nooit hebben gezien – en we hebben al best wat gesnorkeld in tropische wateren – en bij alle roggen in plastic zakken vragen we af of ze verkocht worden als voedsel. Dat de verkopers het niet het beste met alle dieren voorhebben, blijkt als we verder de markt in lopen.

Gefrituurde zijderups

We zijn blij dat we met de dierenafdeling beginnen. Dan heb je het heftigste maar gehad. Als dierenactivist kun je deze afdeling maar beter overslaan. Te veel dieren in te kleine hokjes, dieren die in het wild horen en nog meer gekkigheid. Oh en het stinkt naar dier, een beetje zoals de dierentuin, maar dan erger door de hitte. We besluiten snel verder te lopen naar het leukere gedeelte van de markt. Onderweg kun je gefrituurde zijderups proeven, een lokale delicatesse. Wij slaan het even over, maar bij ons tweede bezoek aan de markt besluit onze Franse vriend Antoine het te proeven. Zijn oordeel? „Ik eet liever kip of zo.”

De rest van de markt is een stuk gezelliger. Zonder doel struinen we de paden door. (Tweedehands) kleding, accessoires, handwerk, keramiek, meubels, decoratie, eten, drinken, planten, tuingereedschap, kunst, boeken en antiek: we zien het allemaal. En als je dacht dat alleen Turkije Instagrammable lampenwinkels had, dat heb je het mis!

Tijdens ons eerste bezoek houden we ons in en kopen maar een paar dingen, waaronder een aantal heerlijke verse fruitsmoothies. In Thailand lijken vruchten meer smaak te hebben en we kunnen er geen genoeg van krijgen. Tijdens ons tweede bezoek shoppen we er echter op los. Hoewel je op deze markt niet altijd de beste prijs betaalt – en afdingen werkt amper – het heeft simpelweg alles wat je hartje begeert. En zo winkelen we tot we er bijna bij neervallen. Gelukkig nemen we dit keer niet die onhandige bus terug!

Handige info

De Chatuchak markt is elke zaterdag en zondag open van 9.00- 18.00 uur, op vrijdag van 18.00-24.00 uur (alleen groothandel) en de planten afdeling is open op woensdag en donderdag van 07.00-18.00 uur. Je kunt er komen met de skytrain, taxi, MRT, tuk tuk of met de bus.

Bron: www.chatuchak.org

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.