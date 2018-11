Zoetigheid en selfies in museum in Kuala Lumpur

Wat doe je als de jonge generatie niet meer naar musea gaat? Juist, dan bedenk je het selfie-museum! Maleisië opende onlangs haar eerste selfie-museum in Kuala Lumpur en het is nu al een hit. Naast eenhoorns, regenbogen en ballenbakken, krijg je er ook nog eens gratis toetjes. Wij besloten een kijkje (oftewel ‘selfie’) te nemen!

Negen kamers, vijf toetjes

Op de tweede verdieping van winkelcentrum Fahrenheit 88 kun je het museum vinden. Het selfie-museum bestaat uit negen kamers, waar je in elke tien minuten selfies mag maken; 650 vierkante meter met hagelslag, lolly’s en roze. In vijf kamers krijg je een zoet toetje, variërend van de wereldberoemde suikerspin tot de traditioneel Maleise onde onde en bubble tea. Dat we gratis toetjes kregen, wist ik nog niet eens voor we naar binnen gingen, dus dat was zeker een lekker extraatje.

Stress-factortje

Op zich is die suiker boost wel handig als je maar tien minuten in elke kamer hebt. Je wil natuurlijk wel de beste foto’s. Dus daar rennen we, als echte Instagrammers: high van de suiker en druk zoekend naar de beste hoeken. Het grootste voordeel van een selfie-museum: je mag je statief gewoon meenemen en openklappen. Dat mag in de meeste musea niet.

Cake, ijs, bubbels & donuts

Elke kamer heeft een thema. Je loopt van een kamer met reuzen muffins, door een zuurstokhemel en een wolkenlucht, vervolgens bezoek je een ijsjeswereld en loop je door een regenboog (of is het eenhoornpoep?) naar de super happiness. Via het splash lab en duckies cafe loop je naar de laatste kamer: de Do-Nut-Stop. En als je dan nog niet misselijk bent van alle zoetigheid, dan word je het wel op de draaiende donut. Maar dan heb je daarna wél een leuk gifje.

Ballenbak

Eigenlijk had ik niet verwacht na mijn vijfde nog een keer in mijn leven in een ballenbak te zitten. Maar goed, ik denk niet dat iemand op mijn vijfde had verwacht dat mensen in de toekomst enthousiast zouden worden van negen kamers waarin je foto’s van jezelf mag maken, met je eigen ‘zakcomputer’. We leven toch best een beetje in een rare wereld.

#selfietogether

Het uiteindelijke doel van het museum is ook heel zoet: in een tijd waarin we vooral oog voor onszelf en de camera hebben, is het belangrijk om plezier te hebben met familie en vrienden. In het selfie-museum kan je dus je lol op en kan je blije herinneringen vastleggen en delen op social media met de hashtag #selfietogether.

Lekker gesponsord

Ze hebben het slim aangepakt in het museum: ze worden van alle kanten gesponsord. Gepresenteerd door Samsung Galaxy, gestileerd door Pandora en mede mogelijk gemaakt door een Maleis telecombedrijf. En natuurlijk zijn alle toetjes gesponsord door de respectievelijke makers. Voor Maleisische standaarden is de entree ook niet mis: je betaalt €8.40 voor een online ticket. Je moet er wel snel bij zijn: het museum is maar tot 28 februari geopend.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.