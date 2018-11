Wist je dat de afhaalchinees niet Chinees is?

OK, het personeel is misschien Chinees, maar het eten is eigenlijk niet Chinees te noemen. Anderhalf jaar geleden reisden we door China en vroegen ons af waarom we nergens nasi en kroepoek konden vinden. Nu we door Indonesië reizen weten we het: het komt helemaal niet uit China! In Indonesië vliegen de loempia’s, satés, nasi’s en bami’s je om de oren. Wel een beetje vreemd dat we het Chinees noemen in Nederland. Wij besloten het menu van de afhaalchinees te bekijken en de herkomst uit te zoeken van de meest bekende gerechten!

Nasi

Nasi betekent letterlijk rijst in het Indonesisch. Nasi goreng betekent gebakken rijst. Immigranten namen een zuidelijk Chinees recept van gebakken rijst mee naar Indonesië en maakte er hun eigen ding van; de nasi goreng die we kennen!

Bami

Bami komt van het woord ‘bakmi’ en komt van twee woorden uit het Hokkien (zuidelijk Min-dialect in China) die vertaald worden als ‘vleesnoedels’. Net zoals nasi, is dit noedelsrecept uit zuidelijk China meegenomen naar Indonesië. Bami goreng betekent dus ook gewoon gebakken vleesnoedels. De dikte van de noedels zit een beetje tussen de dunne Chinese en dikke Japanse noedels in.

Mie goreng

Dat goreng ‘gebakken’ betekent heb je waarschijnlijk nu wel door. Dat mie ook van bakmi komt, wist je misschien nog niet. Of misschien wel, omdat we net vertelden dat bakmi vleesnoedels betekent. Natuurlijk is mie ook een noedelsgerecht en vindt zijn oorsprong in het Chinese chow mein, gebakken noedels.

Mihoen

Nu we toch zo lekker met de noedels bezig zijn, hoort mihoen er ook bij. Waarschijnlijk komt de naam van bihun, de Indonesische naam voor rijst vermicelli. In China worden deze noedels veel gebruikt in Kantonese recepten. Maar mihoen is toch eerder Indonesisch.

Babi pangang

Dit gerecht is wel een beetje Chinees en heet in China char siu. Babi pangang is de Indonesische naam. Babi betekent varken en pangang is geroosterd of gebraden.

Loempia

Lumpia is Indonesisch voor het Chinese woord chūn juǎn. In het Engels is het Chinese woord letterlijk vertaald als spring rolls. In het Nederlands gebruiken we dus een Indonesisch woord voor een Chinees gerecht. Of nou ja, Chinees… ieder land in Azië kent een vorm van loempia’s en die in Nederland kunnen we eigenlijk wel Nederlands noemen – het is tenslotte ook een geheel eigen vorm van loempia!

Kip saté

Saté is helemaal niet Chinees. Zowel Thailand als Maleisië beweren dat het hun gerecht is, maar uiteindelijk komt saté uit Java, Indonesië. Het komt van Indiase kebab die de moslimhandelaren meenamen. Uiteindelijk komt de Indiase kebab ook niet echt uit India, maar uit het Midden-Oosten!

Kroepoek

Ook helemaal niet Chinees; grappig hè? Ik dacht altijd dat de nasi met kroepoek die mijn moeder maakte Chinees was, maar het is op en top Indonesisch.

Pindasaus

We hebben in Nederland heel wat te danken aan Azië. Neem nou pindasaus! Het waren zuidelijke Europeanen die pinda’s naar Azië brachten, maar pindasaus is bedacht in Zuidoost-Azië. In veel Zuidoost-Aziatische recepten kun je pindasaus vinden, maar de Indonesische saté is misschien wel het beroemdst.

En meer…

Foe yong hai komt ergens uit Guangdong in China, maar is ook door de Indonesiërs eigen gemaakt. Tjap tjoy is een Amerikaans recept, dat Chinese immigranten hebben bedacht. En de rijsttafel? Die is zelfs een Nederlandse uitvinding! In de koloniale tijd vonden Nederlanders de hidang presentatie van Nasi padang in West-Sumatra zo leuk: meerdere hapjes, allemaal bij elkaar. En voilà, daar was de rijsttafel!

Uiteindelijk zit er dus ergens wel een beetje China in de gerechten bij de afhaalchinees, maar ze zouden het eigenlijk beter de afhaalindonees kunnen noemen…

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.