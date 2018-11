Karimunjawa: de Malediven van Indonesië

Vergeet Lombok, Bali of de Gili-eilanden in Indonesië! Op de Karimunjawa-eilanden in de Javazee, zo’n 80 kilometer ten noorden van Jepara, heb je de hagelwitte stranden en gaaf koraal helemaal voor jezelf. Lekker met je billen bloot, drinken uit een kokosnoot; wie wil dat nou niet?

Op een onbewoond eiland

Vijf van de 27 eilanden van Karimunjawa zijn nog onbewoond. Vanaf het hoofdeiland kan je met een dagtrip eilandhoppen en nog-niet-afgebroken koraal bewonderen tijdens het snorkelen. Wij besloten zo’n boottrip te doen en genoten een dag lang van de zilte zeelucht, leuk gezelschap (twee Finse meiden gingen letterlijk met de billen bloot) en van alle schildpadden die voorbij kwamen zwemmen tijdens het snorkelen.

Vitamine zee

De eilanden van Karimunjawa zijn omgedoopt tot nationaal park in verband met het rijke zeeleven. Op het hoofdeiland zijn genoeg mooie stranden te vinden om van de zee te genieten. Van rotsachtig tot hagelwit, van gezellig druk met barretjes tot niemand te bekennen – er is een strand voor iedereen. Onze favoriete stranden liggen aan de oostkant van het eiland. Het water is niet diep, maar er staan overal leuke schommels in het water en het zand is ongelofelijk wit. Oh en wat dacht je van dramatische zonsondergangen vanaf het strand? Adembenemend!

Hippe bedoening

Zoals veel bestemmingen, gaan de ontwikkelingen op Karimunjawa vlot. Er poppen ineens hippe Instagrammable cafés op en Bukit Love is een van de grappigste plekken die we hebben gezien. Op een heuvel hebben ze een neprots gecreëerd in de vorm van een hart en daarnaast staat een soort van vogelnest. Misschien ken je zo’n nest wel van de vele Bali-foto’s op je Instagram-feed. Indonesiërs houden ontzettend van zulke gekke fotoplekken en ach, wij vinden het eigenlijk ook heel grappig.

Verse vis

De vis is zeker een van de hoogtepunten van Karimunjawa. Het is ook niet gek dat de bevolking van Karimunjawa voornamelijk leeft van de rijke visindustrie. Op de avondmarkt kun je voor drie euro een heerlijk gegrilde tonijn krijgen en voor maar een paar cent krijg je er een bord rijst bij.

En poffertjes?

Oké, er zijn dus vijf onbewoonde eilanden, maar de andere 22 eilanden van Karimunjawa zijn gewoon bewoond. En grappig genoeg door best wat Nederlanders! The Happinezz-hostel wordt bijvoorbeeld gerund door de Nederlandse Joyce. En daar kun je gewoon met poffertjes of appeltaart lunchen, hoe grappig is dat? Tijdens onze dagtrip was een goede 80% ook nog eens Nederlands. Nederlanders zitten ook overal!

Hoe kom je op Karimunjawa?

Het ligt er helemaal aan hoe makkelijk of moeilijk je het jezelf wil maken. Je kunt bijvoorbeeld een vlucht pakken vanaf Semarang or Surabaya, of een snelle of langzame boot vanuit Semarang of Jepara. Het probleem is alleen dat je dit wel even goed moet plannen, want de vluchten en boottochten gaan niet elke dag, sommige zelfs maar twee keer per week. Wij besloten voor de langzame boot vanuit Jepara (die gaat het vaakst) te gaan. Die gaat weg zodra de boot vol is, dus om een plekje te bemachtigen, moet je er op tijd bij zijn.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.