Wilde jij altijd al onderwater slapen? Dan is daar nu de kans voor. The Conrad Maldives Rangali Island Luxury Resorts heeft het eerste onderwaterhotel ter wereld geopend.

Het resort is dus méér dan alleen een kamer of een suite: nee, het is een hele villa met twee verdiepingen die zo'n 16 meter diep ligt in de Indische Oceaan. De naam van het verblijf is: Muraka, wat 'koraal' betekent in de lokale taal van de Malediven, Dhivehi.

Onderwaterslaapkamer

Het blijft in Muraka niet alleen bij een bed, douche en andere typische dingen voor een hotelkamer; het verblijf heeft ook een privégym, een bar, een infinity pool, butlers, een bubbelbad met oceaanzicht en (het belangrijkste): een onderwaterslaapkamer met zicht op de zee als je in je bedje ligt.

Conrad Maldives Rangali Island

De bovenste etage van het pand ligt boven water en heeft een buitendek, waar je kunt zonnebaden.

Conrad Maldives Rangali Island

Pittig prijskaartje

Er hangt wel een pittig prijskaartje aan een verblijf in het hotel: 50.000 dollar per nacht zal het je ongeveer kosten. En daar komt dan bij dat je het hotel niet kunt boeken voor één nacht, maar er minimaal vier nachten moet verblijven. Dan krijg je er wel een persoonlijke chefkok bij die al je maaltijden klaarmaakt en je kunt ook nog eens een privéboot gebruiken. Daarnaast krijg je ook automatisch de Hilton Diamond status.

Conrad Maldives Rangali Island

The Muraka is niet het eerste verblijf onder water van de hotelketen. Eerder werd ook Ithaa in het leven geroepen: een vijfsterrenrestaurant onder water dat bij het resort hoort. The Muraka hoort bij de rest van het resort (inclusief Ithaa). Bij het bouwen van Muraka is extreem veel rekening gehouden met de natuur, om bijvoorbeeld het koraal in de buurt niet te beschadigen. Alles is gebouwd in Singapore - op het land - en nadien naar de Malediven gebracht door middel van een speciaal schip.

Conrad Maldives Rangali Island

Eenmaal in het water is de villa via een constructie vastgemaakt aan de grond, waardoor het verblijf niet gaat verschuiven (bijvoorbeeld wanneer de stroming sterk is).

Drijvende villa's

Voor wie wel geld heeft voor een verblijf, maar onderwater slapen toch iets te eng vindt: The Conrad heeft ook een aantal drijvende villa's ter beschikking. Kun je lekker pootjebaden tijdens je verblijf.