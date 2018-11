De wonderen van Java

Vier weken lang reizen we door Java, van West naar Oost: Jakarta tot Bromo. Het Indonesische eiland Java is bijna drie-en-een-half keer zo groot als Nederland! Al snel ontdekken we dat het er in Indonesië heel anders aan toe gaat dan in de andere Zuidoost-Aziatische landen die we bezocht hebben…

Javaanse mensen

Bijna de helft van de Indonesische bevolking is Javaans. De Javaanse bevolking telt ook maar liefst 100 miljoen koppen! Veel mensen op Java spreken meerdere (lokale) talen en bijna 90% van de bevolking is Moslim. De azans (oproepen tot gebed) vliegen je om de oren en dat is best even wennen! De eerste ochtenden schrikken we rond vier uur wakker, omdat een stuk of acht moskeeën ons hotel omringen en in canon de oproep doen.

Nederlandse invloed

Het koloniale verleden is duidelijk te herkennen op de plekken waar we komen. In Jakarta is er een heel Nederlands plein, in het hart van Yogjakarta kun je naar Fort Vredeburg en in Malang is het stadssymbool een leeuw – dat herkennen we ook! Grappig genoeg komen we ook met veel Indonesiërs in contact die ineens een woordje Nederlands spreken en soms hele gesprekken aangaan (uiteraard met het doel om ons een tour te verkopen). Mensen vertellen ons ook trots dat Indonesiërs woorden uit het Nederlands hebben: wastafel en gordijn bijvoorbeeld!

Indonesisch eten

Omgekeerd herkennen wij het Indonesische eten uit Nederland. Nasi, kroepoek, saté: ze hebben het hier allemaal. Het is alleen helaas niet overal zo makkelijk om even een hapje te eten op straat, zoals wij in Thailand en Maleisië gewend zijn. Indonesië voelt iets minder als een lekker en gezellig samen eten land. Vaak genoeg krijgen we simpele instant noedels geserveerd in een restaurant en we zien gezinnen los van elkaar snel het eten naar binnen schuiven.

Rijke cultuur

Naast prachtige moskeeën, kun je ook geweldige Boeddhistische en Hindoeïstische tempels vinden op Java. Yogjakarta is hier de perfecte plek voor, met de Borobudur- en Prambanan-tempels. Wees bereid om veel vragen van studenten te beantwoorden, ze oefenen maar al te graag hun Engels en zoeken daarvoor expres de toeristische plekken op.

Indrukwekkende natuur

De steden van Java zijn al indrukwekkend, maar wij zijn eigenlijk nog meer onder de indruk van de natuur. Tumpak Sewu, gelegen tussen Lumajang en Malang, is de gaafste waterval die we ooit hebben gezien. De naam betekent ‘duizend watervallen’ en die doen de naam eer aan. Opnieuw worden we omver geblazen door de indrukwekkende Bromo-vulkaan, die omringd wordt door nog meer bergen en vulkanen! Dat de lokale bevolking ons alleen maar probeert af te troggelen ben je helemaal vergeten als je de adembenemende zonsopkomst ziet. En je hoeft helemaal niet naar Bali voor het heerlijke eiland-leven: ga gewoon naar Karimunjawa. Een nog onontdekte eilandengroep in de Javazee. Of nou ja, onontdekt… overal zijn wel Nederlanders te vinden!

