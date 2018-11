De regenboogdorpen van Indonesië

Wat doe je als een sloppenwijk het uitzicht verpest? Juist, dan vrolijk je de wijk op met leuke kleurtjes! Natuurlijk moet zo’n goed idee wel van een Nederlander komen, of eigenlijk twee Nederlanders: in 2005 besloten Jeroen Koolhaas en Dre Urhahn een favela (sloppenwijk) van Rio de Janeiro te verven. Het gevolg: de hele wijk knapte ervan op – niet alleen qua uiterlijk. In 2015 besloten acht Indonesische studenten een soortgelijk project op te zetten. Wat begon als een studieproject, is inmiddels uitgegroeid tot een ware Instagram-hype: de kleurrijke dorpen van Malang zijn een megahit.

Kampung Warna Warni

Letterlijk vertaald: kleurrijk dorp. Kampung Warna Warni was het studentenproject uit 2015. De studenten kregen de opdracht een project op te zetten met sociaal maatschappelijke relevantie. Een lokaal verfbedrijf wilde hier wel aan meewerken en doneerde bijna 3000 liter verf in alle kleuren van de regenboog! Van een treurige bedoening, transformeerde de buurt naar een stralende plek. Door het hoge selfie-gehalte trekt het nu vele toeristen, waar de lokale bevolking ook financieel enorm veel baat bij heeft.

Kampung Tridi

En als de overkant van de rivier zo mooi geschilderd is, wil je natuurlijk niet achterblijven. Kampung Tridi, de buurt ten Noorden van de Brantas-rivier, besloot er nog een schepje bovenop te doen. Alleen regenboogkleuren waren niet genoeg: er moesten levensgrote muurschilderingen komen, die er echt uit lijken te komen. Nu wordt het ook wel het 3D dorp van Indonesië genoemd.

Kampung Biru Arema

Net zoals de overkant van de rivier, is het dorp aan de andere kant van de brug geïnspireerd door Kampung Warna Warni. Maar goed, als er al twee regenboogdorpen zijn, is het wel een beetje saai om er nog een te verven. Misschien is een van de bedenkers stiekem naar Marokko of India geweest: de hele buurt is namelijk blauwgeverfd. Afgelopen jaar pas, dus nog in volle glorie.

Kampung Pituh

Malang heeft nog een geverfde sloppenwijk die minder bekend is dan de drie hierboven. Misschien omdat het er niet zo spectaculair uitziet, of misschien omdat het niet naast de anderen ligt: het is een paar minuutjes rijden vanaf Kampung Warna Warni. Deze wijk is in 2017 helemaal witgeverfd, met grijze en groene accenten.

Echt een feestje

Het voelt echt als een feestje als je door de kleurrijke buurten loopt. Op elke hoek vind je wel iets leuks, van traditionele hoeden en maskers, tot de meest afgezaagde regenboogparaplu’s. De lokale bevolking is ook goedgemutst en wil maar al te graag met je op de foto, gewoon even samen lachen, of een gitaarserenade voor je spelen. Alle kindjes die we zien komen op ons afgerend voor een high five en Roxanne krijgt een baby in haar handen geduwd: dat brengt schijnbaar geluk. De entree voor elk dorp is ook maar 18 cent, dus daarvoor hoef je het helemaal niet te laten!

Deze voormalige sloppenwijken hebben nog tientallen andere regenboogdorpen geïnspireerd in Indonesië. Op Java alleen al zijn er nog een paar, waaronder Kampung Pelangi in Randusari. We gaan eens uitzoeken of we die ook zo gaaf vinden!

