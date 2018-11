Afgelegen dorp in Groenland smacht naar toeristen

Zin om er deze winter even helemaal tussenuit te zijn? Dan hebben we een hele geschikte plaats gevonden die ervoor zorgt dat jij écht even weg bent. Er is alleen één puntje waar je rekening mee moet houden: het gaat om één van de meest afgelegen plekjes ter wereld: het dorpje Ittoqqortoormiit in Groenland. Daar willen ze dolgraag toeristen!

Dat het afgelegen is hoeft echter helemaal niet erg te zijn, want in Ittoqqortoormiit is genoeg te doen. De 450 inwoners van het dorp zullen je met alle liefde ontvangen en dat is maar goed ook, want de dichtstbijzijnde gemeenschap ligt bijna 800 kilometer verderop. Ittoqqortoormiit ligt aan de rand van de Noordelijke IJszee, waar je een prachtig uitzicht op de ijsbergen hebt.

Instagram @pardesi.babuu

Met de hondenslee

Er is een hotel, Guest House, met zeven kamers met comfortabele bedden ter beschikking. Ook is er een ruimte waar je met andere avonturiers samen kunt zijn in het hotel. Buiten kun je je vermaken door via het 'openbaar vervoer' van de ene naar de andere plek te gaan: in Ittoqqortoormiit is dat dus per hondenslee.

Instagram: @leahplums

Wie goed speurt kan wellicht ook van verre een ijsbeer spotten, of één van de andere dieren die in het ijskoude gebied leven. Walrussen, rendieren en muskusossen lopen er ook rond in het wild. En ben je klaar met verwonderd rondkijken door de natuur, dan kun je genieten van een lokale maaltijd. Side note: voor vegetariërs is dit niet zo'n vriendelijke reis, want vissen en jagen zijn de enige manieren voor de mensen die hier wonen om aan eten te komen. Die maaltijd kun je dan wel weer laten zaken met uitzicht op het Noorderlicht. Klinkt toch echt als iets wat je wil meemaken?!

Instagram @f_ugarte

Nog een klein beetje meer informatie: het gebied is te bereiken door middel van twee vliegreizen, een helikopterrit en een ritje op de quat. Laat je rolkoffer dus thuis!