Wat zegt zithouding in trein over jou?

Knieën van jou en je buurman die systematisch tegen elkaar aan schuren door het bewegen van de trein en ellenbogen die botsen als je de volgende pagina van Metro omslaat. De een wil extra ruimte om met zijn benen wijd te zitten, terwijl de ander haar voeten op de stoel voor zich legt. Het maakt niet uit of je een wijdbeense cowboy of een benenstrekker bent, iedereen wil comfortabel in de trein zitten. Daarnaast zegt je zithouding zegt ook iets over je persoonlijkheid. Denise Dechamps, lichaamstaalexpert en CEO van de Bodylanguage Academy geeft aan de hand van een viertal foto’s uitleg.

De kruisdisplay

De kruisdisplay: ‘Mensen die deze houding aannemen zijn of op zoek naar zichzelf of dominant’

,,De houding die het meisje op de foto aanneemt is dominant. Ze heeft haar benen wijd, dat heet kruisdisplay. Hoe wijder je je benen hebt, hoe dominanter je bent. Een ander signaal op de foto zijn de tassen die op de stoel naast het meisje staan. Dit is een manier om je territorium af te bakenen. Door de stoel bezet te houden gaan treinreizigers niet naast je zitten. Mensen die deze houding aannemen zijn of op zoek naar zichzelf of dominant. Haar handen zijn interessant, want die heeft ze voor haar kruis. Door haar handen op deze plek te houden beschermt ze zichzelf een beetje.

Over het algemeen zie je eerder mannen die aan kruisdisplay, ofwel manspreading, doen dan vrouwen. Dat is een kwestie van hoe we naar mannen en vrouwen kijken. Als een man met een vrouw flirt dan spreidt hij zijn benen om zijn mannelijkheid te laten zien. Dat is pure dominantie. Mannen zijn in dat geval dominant en vrouwen onderdanig. Er zijn echter ook situaties waarin de rollen omgedraaid zijn. Dan zijn de mannen de onderdanige versierders en de vrouwen de dominante versiersters. Vaak als een man veel onderdanige flirtsignalen vertoont denkt men dat hij homoseksueel is. Bij onderdanige flirtsignalen moet je denken aan je hoofd schuin houden, je heup naar de zijkant duwen en handgebaren maken met lossen polsen. Als een vrouw dominant flirtgedrag vertoont denken we vaak dat ze lesbisch is. Er zijn natuurlijk situaties waarbij deze aannames juist zijn, maar er zijn ook situaties waarbij een onderdanig flirtende man niet homoseksueel is en een dominant flirtende vrouw niet lesbisch is.”

De ruimtebespaarder

De ruimtebespaarder: ‘Je torso afwenden naar het raam is veiliger dan je torso naar het gangpad richten’

,,Het meisje op deze foto doet het tegenovergestelde van de kruisdisplay. Ze heeft haar benen over elkaar en haar tas op haar schoot. Daardoor neemt ze niet meer ruimte in beslag dan ze nodig heeft. Dat maakt haar empathisch. De tas gebruikt ze om haar buik te beschermen. Haar armen omhelzen de tas als extra bescherming. Ik kan me voorstellen dat ze zich niet helemaal op haar gemak voelt. Haar torso en gezicht zijn namelijk naar het raam gedraaid. Je torso afwenden naar het raam is veiliger dan je torso naar het gangpad richten. Door je torso naar het raam te richten bescherm je je buik tegen eventuele aanvallers.”

De cowboycross

De cowboycross: ‘Het is een dominante houding die vaak iets te maken heeft met discussie’

,,Deze houding wordt ook wel de vier of de cowboycross genoemd. Vooral mannen zitten graag op deze manier. Ook bij deze houding is er sprake van kruisdisplay. Het is een dominante houding die vaak iets te maken heeft met discussie, argumentatie of een ander uitdagen. Als je de cowboycross en de ruimtebespaarder met elkaar vergelijkt kan ik me voorstellen dat dit meisje me nog wel aan zou kijken en gedag zou zeggen. Het meisje met de blonde krullen zou me wel opmerken maar geen gedag zeggen of me aankijken. Zij is minder aanwezig.”

De powerpose

De powerpose: ‘Treinreizigers die zich machtig en groot voelen nemen vaak deze houding aan’

,,De benen van het meisje liggen op de stoel voor haar. Je tas op een stoel leggen is nog enigszins acceptabel, maar je vieze laarzen op een stoel deponeren niet. Ook bakent ze door haar laarzen op de stoel te leggen een groot territorium af. Treinreizigers die zich machtig en groot voelen nemen vaak deze houding aan. Daarom heet deze zithouding de powerpose.

Ondanks het feit dat het meisje haar voeten op de stoel heeft liggen, is ze niet heel dominant. Ze heeft haar handen namelijk voor haar buik. Iemand die dominanter is zou haar armen veel breder langs haar lichaam houden. Daarnaast denk ik dat als ik tegenover haar ga zitten, zij haar voeten van de stoel afhaalt. Maar er zijn mensen die dat niet zouden doen.

Ook heeft het meisje haar zonnebril nog op. Als dat functioneel is dan is er niks aan de hand. Mocht ze geen last van de zon hebben maar toch een zonnebril dragen dan sluit ze zich af. Oogcontact is de belangrijkste voorwaarde voor goed contact. Op het moment dat je dat afschermt, heb je minder behoefte aan contact met andere mensen.”