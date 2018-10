Wat nou huisdier? Hier een paar echte reisdieren!

Omdat het donderdag Werelddierendag is, zocht ik voor je uit welke dieren het meest van de wereld hebben gezien. En wat blijkt? Er is geen (huis)dier dat je niet mee zou kunnen nemen op reis. Van varken, naar kip, tot de ‘gewone’ hond en kat: ze reizen. En hoe!

Zeekip

Ik denk niet dat je ooit gedacht had jaloers te worden op een kip, maar hier is die kip: Monique. Samen met haar knappe vriend Guirec zeilt ze de hele wereld over. Al vanaf 2014 zijn ze bezig met hun grote missie: van Noordpool tot Zuidpool zeilen. Inmiddels hebben ze de Canarische eilanden, Caraïben, Groenland en de boog om Canada heen al gehad en nu zijn ze op weg naar Antarctica. Ben je al jaloers?

Kanokat

Suki is pas anderhalf jaar oud en kan al stukken van 4 kilometer hiken met haar baasje. Als ze moe is, gaat ze in de schattigste rugtas ooit: ze lijkt wel een astronaut! Ze gaat mee in het vliegtuig, in de auto en met de kano: er is niks dat ze niet kan.

Helikopterhond

Dit is de stoerste helikopterpiloot die ik ooit heb gezien. Co-piloot moet ik eigenlijk zeggen. Mr. Bentley vliegt met zijn baasje door heel Canada en heeft een heerlijk gevoel voor humor: “Piloot, kunnen we nog een rondje maken? Ik denk dat ik net een goed plekje heb gevonden om te poepen…”

Rondreisvarken

Christopher het varkentje heeft waarschijnlijk veel meer van Noord-Amerika gezien dan jij. En dat binnen twee jaar tijd! Zijn vorige baasjes hebben hem achtergelaten en gelukkig schoten Marilyn en Jonathan te hulp. Christopher heeft sindsdien al meer dan 36.000 kilometer gereisd en heeft inmiddels al 60.000 volgers op Instagram!

Backpackpuppy

Ook Azië is prima te bereizen met een huisdier, bewijst het stel Eugene en Kristina uit Oekraïne. Tijdens hun Azië-reis werden ze in India helemaal verliefd op puppy Chapati. Sindsdien reist Chapati mee door landen zoals Thailand, Nepal, maar ook dichter bij huis: Oekraïne en Europa.

Reiskonijn

Waarom zou je je konijn thuislaten als je door Europa reist? Deze twee konijnen bewijzen dat je als konijn prima Europa kunt zien. Konijn Toffy lacht er zelfs bij. Voor de baasjes is het soms minder lachen: de konijntjes mogen vaak niet mee in het vliegtuig. Maar Europa is natuurlijk prima over land te doen!

Speurhond

Oké, nog een hondje dan! Deze leuke snoet reist ook overal heen met de baas. De baas heeft er nog iets leuks bij bedacht: een soort ‘waar is Wally?’-idee, maar dan met Momo! Probeer hem hier maar eens te vinden.

Over de Reismeisjes:

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor nu te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs en vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.