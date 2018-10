Ben je in Ierland en heb je naast je bezoek aan Dublin nog wat tijd over? Neem dan eens een bezoekje aan de Boyne Valley: het toneel van Game of Thrones, whisky, Ierse drumles, gin en de middeleeuwen.

Tijdens een stedentrip wil je vaak zoveel mogelijk zien in korte tijd. Maar laten we eerlijk zijn daar kom je niet altijd even uitgerust van terug. Wil je lekker eten, de natuur in, terug naar de basis en even heerlijk tot rust komen? Ga dan vanuit Dublin eens richting The Boyne Valley. Groene landschappen met schapen, oude kastelen, cider proeverijen en gin kastelen.

Een bezoekje aan Ierland is niet compleet zonder Irish coffee mét whisky!

Vintage vibe & eigen brood bakken

Wij beginnen onze reis met een uitgebreide lunch in The Central, Navan waar in totaal vijf restaurants/barren (indoor en outdoor) in gevestigd zijn. In The Central krijg je meteen de fijne vintage vibe mee die je eigenlijk overal in de Boyne Valley terug voelt. Hier wordt nog ouderwets hard gewerkt, merken we even later ook als we een bezoekje brengen aan de Martry Mill: een van Ierlands laatste watermolens waar nog steeds meel geproduceerd wordt. Onwijs schattig en met een zak meel bij ons staan we even later in de Causey Farm, waar we ons eigen brood gaan bakken.

Hou je van zoetigheid? Dan ben je in Ierland op de juiste plek.

Ierse drum- en dansles

Kliederen klodderen: als de broodjes bij de Causey Farm in de ovens staan krijgen we van de eigenaren een ouderwets lesje bodhrán (Ierse drum) en Ierse dans en mogen we een kijkje wagen in de rest van de boerderij, waar de honden de dienst uitmaken. Knuffelen met een kersverse puppy is hier geen probleem: helaas heeft het beestje al een nieuw huisje, anders hadden we een hondje mee terug moeten nemen.

Als we ’s avonds dineren in het award-winnende restaurant Vanilla Pod weten we één ding zeker: qua eten is Ierland zeker niet teleurstellend. De Ierse keuken is eenvoudig maar smaakvol. Grote porties, verse groenten en heerlijke toetjes.

Militaire voertuigen

De volgende ochtend worden we meegenomen naar het Ierse Military War Museum in Collon. Hier kom je oog in oog te staan met militaire voertuigen uit de wereldoorlogen met een persoonlijke rondleiding van de eigenaar van het museum. Nog leuker (en spectaculairder) is een ritje in één van de tanks die de eigenaar heeft overgenomen. Dat maak je niet iedere dag mee!

Het lekkerste eten? Dat doen we in het sterrenrestaurant Tankardstown House in Slane. Wie zoekt naar een goede bruidslocatie, is hier op het juiste adres. Maar ook als je niet gaat trouwen is dit een leuke plek om uitgebreid te eten. Aanrader is de brownie als toetje.

Een bezoekje aan Ierland is niet compleet zonder Irish coffee mét whisky!

Whisky en rock and roll

Ierland en whisky is een gouden combinatie.We bezoeken de Slane Castle Distillery, waar trouwens ook eens in de zoveel tijd enorme concerten worden gegeven voor grote artiesten. Onder andere The Red Hot Chilli Peppers, Guns ‘n’ Roses en U2 hebben hier opgetreden en dat wordt tijdens de tour door de brouwerij breed uitgelicht.

We leren van beginstap tot eindstadium hoe whisky precies gemaakt wordt en mogen aan het einde van de rit ook lekker proeven. Het lekkerste? De Irish Coffee toch wel. Want een pure whisky maak je ons toch niet echt blij mee. Blijer worden we van het volgende diner in een fenomenaal pand The Scholars, waarbij het bijna lijkt alsof we bij de koningin aan het dineren zijn.

Klinkt dit tripje je als muziek in de oren? Dan wil je misschien weten waar je moet slapen? Het Westcourt Hotel is een absolute aanrader. Want: een kamer zo groot als een balzaal, zachte bedden, groot bad en een superhippe lounge met uber-Instagrammable muurtje.