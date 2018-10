Met de trein naar Londen: ik wil weer terug!

Londen is altijd een goed idee: dat is precies wat ik een paar weken geleden dacht toen ik een plekje zocht voor een weekendje weg met één van mijn beste vriendinnetjes. En aangezien de stad sinds kort rechtstreeks te bereiken is met de trein via Eurostar - en ik nog altijd liever met de trein reis dan met het vliegtuig - nam ik in een weekendje in augustus de proef op de som. Hotspot-heaven, Spice Girls en heerlijk eten: here we come!

Paspoortcontrole, maar toch liever treinen

We starten onze trip met de Eurostar-trein op Amsterdam Centraal. Anders dan bij een normale trein is het hier niet direct doorlopen, maar net als op Schiphol door de paspoortcontrole en de bagagecheck. Waarom je dan met de trein wil in plaats van met het vliegtuig? De check gaat sneller dan met het vliegtuig, je zit niet met gedoe met vloeistoffen en dergelijke en ik vind de trein persoonlijk stukken relaxter. Ga ik de lucht in (dat doe ik regelmatig), dan vind je mij bij iedere schok door turbulentie met zweethandjes en dichtgeknepen ogen terug in mijn stoel. Hoeveel sneller en veilig vliegen ook is, geef mij maar gewoon ‘veilig op de grond’.

Daar komt bij dat het treinpersoneel van Eurostar er behoorlijk veel zin in lijkt te hebben. “Waar zitten jullie in Londen?” vraagt de conducteur met een grote lach op zijn gezicht aan ons als we een praatje met hem maken. “Vlakbij Carnaby Street”, antwoordden we uitgelaten, waarop hij bevestigt dat dit een heerlijke plek is in Londen. “Dat is waar je écht lekker eten kunt krijgen”, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen. Het maakt ons alleen nog maar nóg nieuwsgieriger.

Het station St Pancras International waar we met de trein in Londen aankomen. / Privébeeld

Carnaby Street

Eenmaal aangekomen bij ons hotel vlakbij Carnaby Street (waar je dus supersnel bent als je met de trein gaat, aangezien je middenin Londen gedropt wordt) leggen we onze spullen in onze kamer en verplaatsen we ons meteen naar de straat, waar de conducteur gelijk blijkt te hebben: we worden doodgegooid met goed eten. Dat komt niet alleen door de straat zelf waar je tal van goede restaurantjes kunt vinden (daarover later meer), maar ook door Carnaby Street Eat; een foodfestival dat op dat moment bezig is.

Carnaby Street in vol ornaat. / Privébeeld

In het midden van de straat staat ongeveer een kilometer aan picknicktafels waar alle gasten die door Carnaby Street lopen aan kunnen eten. In de zijstraatjes biedt zo’n beetje ieder restaurant één of twee gerechten aan die je al lopend op kunt eten. Ergens in een andere straat kun je chillen op tientallen zitzakken. Ook krijgen we een vriendelijk prijsje een kleine cocktail in ons handen gedrukt, die we opdrinken terwijl er naast ons enthousiast gedanst wordt bij een barbecue. Dit is een foodfestival zoals het hoort!

Chillen op zitzakken tijdens Carnaby Street Eat. / Privébeeld

Carnaby Street blijkt trouwens niet alleen fantastisch om te eten, maar ook om te winkelen. De straat stikt van de kleine shops met topspullen (zoals de Spectrum shop met fan-tas-tische make-upkwasten) en bekende ketens als Monki en Dr. Martens, allemaal gevestigd in té schattige panden.

Kebab op chique

’S Avonds besluiten we te dineren bij restaurant Le Bab: kebab, maar dan op chique. In de keuken wordt gebruik gemaakt van een Michelin-sterrentechniek op de traditionele Midden-Oosten en Zuid-Azië gerechten en de kebabs zijn allemaal gemaakt van seizoensgebonden ingrediënten. Het eten hier schijnt goddelijk te zijn en dat is te merken want het restaurant is volledig volgeboekt. Gelukkig hebben wij van tevoren gereserveerd.

Na hier te hebben getafeld begrijpen we het enthousiasme: want het eten is letterlijk om op te vreten! En ook nog eens betaalbaar, terwijl de chefkok (vertelt de serveerster ons) een drie-sterren kok is. Absoluut een aanrader!

Het eten bij Le Bab is werkelijk waar god-de-lijk <3. / Privébeeld

Verliefd op SKETCH

De volgende dag besluiten we te lunchen in één van de beroemdste restaurants van heel Londen: SKETCH. Dan kunnen we natuurlijk gaan voor het roze restaurant van SKETCH, The Gallery, dat heel Instagram overspoelt. Maar omdat we Londen wel eens van haar ‘groene kant’ willen bekijken, kiezen we voor The Glade.

Wie hier een luch of diner heeft is al tevreden nog voordat er ook maar iets in je maag is beland, want in The Glade kijk je letterlijk je ogen uit. Het is alsof je binnenwandelt in Alice in Wonderland: het tapijt heeft echte graspollen, de plinten hebben mos, er vliegen vuurvliegjes rond en ook het plafond is helemaal in stijl met het restaurant.

Het leuke aan SKETCH is dat het restaurant poepiechique oogt, maar duidelijk een knipoog heeft zodat het toegankelijk is voor iedereen. De serveersters en gastvrouwen hebben bijvoorbeeld een prachtige cocktailjurk aan, maar wel met All Stars. En oké, de gerechten zijn misschien niet heel goedkoop, maar nog altijd best goed te betalen én na het te hebben geproefd kan ik je vertellen: zeker het geld waard. Ik zou hier elke avond wel willen eten om even weg te dromen! Mocht je een bezoekje aan dit restaurant brengen, vergeet dan vooral niet om naar de wc te gaan… Gewoon een tip ;)

Plant Pop en Mexican food

We besluiten om nog een nacht in Londen te blijven en boeken een kamer in een hotel waar iedere interieurstylist waarschijnlijk het water van in de mond voelt lopen: The Curtain. De kamers, de lobby, het dakterras… alles in dit hotel is echt ongelooflijk mooi!

Ook in de buurt (Curtain Street) stikt het van de fotogenieke muurtjes en fijne plekken voor een goede lunch of uitgebreid diner. We besluiten te dineren bij DF/Mexico (Mexican Food Lover dat ik ben) en lopen door de buurt, waar nog een soort open parkeerplaats te vinden is vol foodtrucks en terrasjes, waaronder Caboose (een hamburgertent). Daar worden we ook verrast met Plant Pop: een hele toffe expositie in de Old Truman Brewery waarbij groente en fruit in het zonnetje gezet worden met mega exemplaren die het heel goed doen op Instagram.

Spice up your life!

Nog een expositie die we dat weekend in Londen bezoeken: De Spice Girls Exhibition. Tsja, als 26-jarig meisje hoef ik daar verder niet heel veel uitleg over te geven toch? De expositie is nu verplaatst naar Manchester en daar nog tot 17 december te zien. Prima voorbereiding voor de tour die popgroep weer schijnt te gaan doen (er wordt gefluisterd in augustus 2019 in Nederland, maar dat weet nog niemand zeker).

Als we vervolgens vanuit hartje Londen de Eurostar-lijn weer (direct!) naar huis pakken weet ik meerdere dingen zeker: 1. In Londen kun je fantastisch uit eten waardoor ik weer terug wil. 2. In Londen kun je fantastisch winkelen waardoor ik weer terug wil. 3. In Londen is altijd van alles te doen waardoor ik weer terug wil. 4. Met de trein is super relaxt en als je ver van tevoren boekt ook helemaal niet zo duur, waardoor ik weer terug wil. Kortom: ik wil weer terug!