Maleisië; een land vol lekkere dingen

Daar zijn we weer; na een jaar zijn we terug in Maleisië! Eén van onze favoriete landen tot nu toe, een land waar we ons thuis voelen. Gek genoeg is dit ook een land dat door veel LHBTI-toeristen gemeden wordt in verband met zijn Sharia-wetgeving. Een land waarin een lesbisch stel recent stokslagen heeft gekregen omdat ze kussend in een auto zijn betrapt. Wij ontdekken echter een compleet ander Maleisië…

Eerlijk is eerlijk, als homoseksuele toerist heb je minder te vrezen dan homoseksuelen binnen de lokale bevolking. Het is welbekend dat in ‘Het Westen’ veel meer mag en kan dan in bijvoorbeeld Maleisië. Daarbij brengen toeristen veel geld binnen, dus wordt er meer getolereerd. Toch waren wij een jaar geleden op onze hoede: zoals de media zo’n Islamitisch land kunnen portretteren is niet altijd even prettig.

Handje vasthouden doen we niet echt, maar dat is vooral omdat het gewoon veel te plakkerig is. We dragen wel gezellige shirts met regenbogen erop. Niemand in de taman negara of op de Perhentian Islands heeft moeite met ons en we hebben ook nergens last van als we bijna zes weken op Penang wonen. In hotels krijgen we meestal gewoon een tweepersoonsbed en onze Maleisische couchsurf host in Kuala Lumpur vindt dat we gewoon out en proud moeten zijn.

Het ligt niet aan het feit dat we meiden zijn, ook gay reisbloggers Nomadic Boys hebben een heerlijke tijd in Maleisië en benadrukken hun liefde voor Maleisië in een reisvideo. Ligt het aan ons ‘Westers zijn’? Grappig genoeg merken we via ons (uitgesproken) Instagram-account dat we genoeg Maleisische volgers hebben, waarvan veel LHBT zijn. Tijd om met een local af te spreken en hem het hemd van het lijf te vragen!

Via een expat-clubje ontmoeten we een Duitser die net een fabulous kunstenaar heeft ontmoet tijdens een weekendtrip. En zo belanden we in Ipoh en ontmoeten we Kareem. Kareem is openlijk homoseksueel en vertelt ons er alles over. Hij was in eerste instantie wel een beetje bang dat we radicale feministen waren, dus komt hij in het begin een beetje zenuwachtig over. Al snel biecht hij op dat we helemaal zo erg niet zijn. Nadat we hem het woord “gezellig” leren, roept hij de hele avond lang dat we zo lekker aan het ‘gezelligingen’ zijn. Even later schuift zijn beste vriendin aan met haar Bruneise vriend, die hij de hele tijd ‘lekker ding’ noemt.

Het is een ware verademing om Kareem te ontmoeten. Hij is zo extravagant en trots en hij kent – naar ons idee – iedereen in Ipoh en iedereen houdt van hem. In het restaurant waar we Indiaas eten praten we uitgebreid over homoseksualiteit en niemand reageert. In Ipoh zijn mensen ruimdenkend, vertelt hij ons. Of het voor familie moeilijk was? “Welnee,” zegt Kareem, “mijn moeder wist nog eerder dat ik homo was dan ikzelf en loopt alleen maar te vragen wanneer ik nou eens iemand thuisbreng. En dat doe ik niet hoor, sowieso omdat mijn moeder mijn vriend dan veel te leuk gaat vinden.” Daarbij heeft Kareem homoseksuele ooms en tantes, dus eigenlijk zit het een beetje in de familie. De ooms en tantes zijn er enkel op werk niet open over, maar verder wordt het getolereerd.

Vervolgens heeft Kareem het er over hoe leuk het is dat we naar Ipoh zijn gekomen, want het is wel een leuk stadje, maar het is als local eigenlijk best saai. En wat blijkt? De reden dat mensen uit Ipoh homoseksualiteit niet echt uitmaakt: ze leven maar voor een ding: eten. Alles draait om eten. Nog voor het ontbijt wordt besproken wat het avondeten wordt. En mijn god, het eten is lekker. Wie heeft er zorgen over homoseksualiteit, als je 24/7 met eten bezig kan zijn?!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.