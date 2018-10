Instagram hotspots in Singapore

Als je toevallig pasgeleden de film Crazy Rich Asians hebt gezien, ben je waarschijnlijk heel benieuwd naar Singapore. Mocht je hem nog niet hebben gezien: het is een aanrader! Singapore is ook best een gek land: waar voorheen alleen maar jungle was, staan er nu zoveel gebouwen, dat de stad kunstmatig meer groen probeert aan te leggen. Deze urban jungle heeft dan ook een aantal heel toffe plekken om epische foto’s te maken. We zetten de meest Instagrammable plekjes voor je op een rijtje!

Gardens by the Bay

Natuurlijk hét grote hoogtepunt van Singapore: Gardens by the Bay. Met de reusachtige supertrees een ontzettend gaaf gezicht. Je voelt je net een elfje! Vergeet vooral niet een lichtshow mee te pakken, die elke avond twee keer speelt – helemaal gratis.

ArtScience Museum

Dit museum is echt te gek. Kunst en wetenschap in één: alle installaties zijn interactief en reageren op jouw bewegingen. Van bloemen naar watervallen, tot gekleurde ballen en blokken: het is echt een feestje!

Old Hill Street Police Station

Wie houdt er nou niet van regenboogkleurtjes?! Weer of geen weer; dit gebouw maakt je vakantiefoto meteen vrolijk. Wel opletten voor het verkeer, als je op de straat foto’s wil maken.

Little India

Eigenlijk is alles in de buurt Little India leuk. Overal zie je kleur, eten en heel veel mensen. Je kunt er ook een street art route lopen en ziet op de meest verrassende plekken gave kunstwerken. Het Tan Teng Niah-huis is helemaal een feestje: regenboog in het kwadraat. Het ziet er bijna uit als een poppenhuis!

Haji Lane

Voor nog veel meer street art moet je naar Haji Lane. Naast mooie schilderingen vind je hier de leukste cafeetjes, schattige winkeltjes en een prachtige moskee.

Merlion & Marina Bay Sands

Twee vliegen in één klap: het beroemde standbeeld en hotel. Als je het geld ervoor over hebt, is het zeker tof om een nachtje in het duurste hotel van Singapore te verblijven en een duik te nemen in de infinity pool op het dak. En anders is het uitzicht vanaf de Merlion (‘mer’ als in zee, ‘lion’ als in leeuw, vandaar dat het een visleeuw is) ook hartstikke prima.

Orchard Library

Geen idee of het komt omdat we minder boeken lezen en het daarom bijzonder is, maar bibliotheken wereldwijd worden ineens hip op Instagram. Daar kan de OBA nog van leren! Kijk eens hoe gaaf deze bieb in Singapore er uit ziet. De locatie is ook niet verkeerd: midden op de winkelstraat Orchard Road. Je hoeft dus niet echt te lezen, maar kan na de fotoshoot lekker verder shoppen.

Botanic Gardens

Eigenlijk is heel Singapore groen, maar groener dan de Botanic Gardens kan bijna niet. Een heerlijke plek om lekker te picknicken en een openluchtconcert mee te maken, maar ook geweldig om foto’s te maken. Helemaal als de bloemen in bloei staan.

Peranakan Houses

En dan natuurlijk nog de traditionele Peranakan-huizen van Singapore. In de Katong-buurt kun je de cultuur opsnuiven van de Peranakan: de eerste Chinezen in de voormalige Indische Archipel (nu: Singapore, Maleisië en Indonesië). De Crazy Rich Asians dus! En de Paranakan-huizen zijn ontzettend fotogeniek.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.